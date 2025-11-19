יוני רועה פוליטיקה

יוני רועה עולה על אוטוסטראדה קצבית בנסיון לייצר שיר מחאה אנטי פוליטיקה על רקע המתרחש בביצה המקומית. השיר משתמש בחזרתיות מטורפת ב"פוליטיקה" וב"רטוריקה" ההגזמה עצמה מדמה את תחושת השחיקה הציבורית: הכל באמת מרגיש פוליטי עד חוסר אוויר. הביטוי: “אומנות הבלתי אפשר והשקר שטוחנים כל היום” מדבר העש שמגיע מאולפני החדשות הרועשים.

רועָה מצייר את המערכת בצורה סטירית-קריקטוריסטית: "ראש עיר שגנב", "שר שסידר ג'וב לשכנה", "פרלמנט מדושן", "יועץ אסטרטגי שימכור גם את אלוהים".

בגלל הפשטות, השיר מרגיש כמו מחאה קלה, לא מחאת עומק. השיר בונה חלוקה מפשטת מדי: אנחנו (העם) – "רק שקט רוצים", "נחת רוח ערכים", הם (הפוליטיקאים) – מושחתים, צעקנים, אגוצנטריים. זו תפיסה שטוחה ומאוד “אנחנו טובים–הם רעים”.

רועה ("איזו מדינה", "פרי גנך") נשאר ברמת התלונות הפופוליסטיות, חסר עומק, פרספקטיבה, מורכבות, תובנה חדשה. זה יותר שילוב של תסכול יומיומי מאשר סאטירה פוליטית מנומקת.הפזמון חוזר כמעט ללא שינוי. זה יוצר אפקט קליט, אבל גם מרוקן את המסר מתוכן נוקב. הקצב המהיר, הלחן הקליט הופכים את השיר מזעם פוליטי לציניות מחויכת. הקלילות המרקידה הופכת את הביקורת לתלונה קלילה שמטרתה לשחרר קיטור, לא להפיל ממשלה.

השיר הוא לא סאטירה נשכנית. הוא סאטירה עממית, מחאת פופ שמרגישה כמו שחרור קיטור קולקטיבי יותר מאשר הצבעה על אמת פוליטית עמוקה.

*** מתוך האלבום החדש "מפוזרים"

לא הכל זה פוליטיקה ופוליטיקה ורטוריקה

אומנות הבלתי אפשר והסקר שטוחנים כל היום כל היום כל היום

לא הכול זה פוליטיקה ופוליטיקה ורטוריקה

אומנות הבלתי אפשר והדרך שמותר בה הכל

אז יש עוד חיים וסיפורים מרגשים בעולם הזה מלבד פוליטיקה

שמביאים גאווה – איפה?

פילנטרופ שתרם למען החברה

זה הישג חשוב בתחום המדע והרפואה

זה ספורטאי שהביא מדליה חשובה

ועלייה מאתיופיה שאתמול נחתה

ישנם כאלה עוד אלף רגעים מרימים

ואיפה אנחנו ?

אותנו לא סופרים !

אז לא הכל זה פוליטיקה ופוליטיקה ורטוריקה

אומנות הבלתי אפשר והשקר שטוחנים כל היום כל היום כל היום

לא הכל זה פוליטיקה ופוליטיקה ורטוריקה

אומנות הבלתי אפשר והדרך שמותר בה הכל

זה ראש עיר שגנב מקופת המדינה

וזה שר שסידר עוד גו'ב לשכנה

זה פרלמנט מדושן שאיבד ערכים

ויועץ אסטרטגי שימכור גם את אלוהים

ובחירות ובחירות כל כמה חודשים

מלחמות על גבינו זה שמאל וזה ימין

ואיפה אנחנו?

אותנו לא סופרים!

אז לא הכל זה פוליטיקה ופוליטיקה ורטוריקה

מלחמות על גבינו

זה שמאל וזה ימין

וזה בחוץ וזה בפנים

אכלתם תרא'ש

ואיפה אנחנו אנחנו שרק שקט רוצים

נחת רוח ערכים

ואתם אתם זה כל היום אנחנו אני ואני ואני

ואין שכמותי

