הדואט "זה לזה" של יוני רכטר ואביתר בנאי הוא מפגש נדיר בין שלושה רבדים: שירה עברית קלאסית של אברהם שלונסקי, הלחנה רגישה ועכשווית, והקשר היסטורי טעון של שכול ומלחמה.

השורות הפותחות: "הדור שלמד להשמיע / ושכח להקשיב" הן לב השיר ביקורת על תרבות של דיבור, חוסר הקשבה, אובדן קשר אנושי. זה טקסט שנכתב לפני עשרות שנים, אבל נשמע כאילו נכתב היום. בתקופה של מלחמה ושסע, הוא מקבל משמעות חדשה: כולם מדברים, אף אחד לא באמת שומע.

השיר מציע: הקשבה כפעולה רוחנית, לא רק חברתית – "קשוב ונקשב באין אומר", חיבור ללא מילים, הבנה שמעבר לשפה.

"איך נפתחו בן-לילה שערים"- רגע פתאומי של התגלות. בהקשר של שכול ומלחמה. כאילו המוות פותח שערים שלא נפתחו בחיים.

המשפט החותם: "אנחנו קראנו היום זה לזה" הוא היפוך של כל מה שבא לפני – לא בדידות, לא ניכור אלא קריאה הדדית, חיבור אנושי. זה רגע של תקווה אבל שקטה, לא דרמטית.

הלחן של יוני רכטר מתיישב על נתיב מרכזי במנגינה ובקצב, לא מתאמץ. נותן מקום למילים, נוגה משהו. זוהי מורכבות הרמונית ומלודית ללא שיאים דרמטיים. הכול מתרחש בעדינות, וזה מתאים לטקסט.

העובדה שהשיר מוקדש לשי פיזם ז״ל (בן 23 בנופלו בקרב בחאן יונס דצמבר 2023) מוסיפה רובד מסוים של כאב. השיר לא מתאר מוות ישירות. הוא מנסה לייצר חיבור במקום שבו יש אובדן. זהו טקסט על-זמני שמקבל רלוונטיות חדשה.

"זה לזה" הוא שיר שלא צועק, לא פוזל לערוצי המיינסטרים. בתקופה של רעש, כאב ומלחמה יוני רכטר ואביתר בנאי מציעים משהו אחר – הקשבה וחיבור מתוך שירה ומוסיקה שיש בה כוונה וצניעות יפה.

יוני רכטר ואביתר בנאי זה לזה

הַדּוֹר שֶׁלָּמַד לְהַשְׁמִיעַ

וְשָׁכַח לְהַקְשִׁיב

שֶׁהִצְלִיחַ לָרֶדֶת עַד חֵקֶר

וְלָעוּף לֹא זָכָה

הִנֵּהוּ עוֹמֵד לְפָנֶיךָ

בִּבְלוֹאֵי הַסְּחָבוֹת שֶׁל עָשְׁרוֹ:

קַשּׁוּב וְנִקְשָׁב בְּאֵין אֹמֶר

כַּאֲשֶׁר לֹא הָיָה מֵעוֹדוֹ.

אֵיךְ נִפְתְּחוּ

אֵיךְ נִפְתְּחוּ בִּן־לַיְלָה שְׁעָרִים!

הוֹ אַתָּה הַמְיַחֵל שָׁם מֵעֵבֶר

הַצָּמֵא לְקוֹלִי הַקּוֹרֵא

כְּצָמְאוֹ אֱלֵי אֹזֶן שׁוֹמַעַת

וְיוֹדֵעַ וָעֵד:

לֹא אֲנִי הִתְדַּפַּקְתִּי

לֹא אֲנִי שֶׁקְּרָאתִיךָ

אֲנַחְנוּ קָרָאנוּ הַיּוֹם זֶה לָזֶה.

לזכרו של שי פיזם ז״ל

