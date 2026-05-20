הקאבר החדש של יוני רכטר ואלי דג'יברי ל־"זו אותה האהבה" אינו רק ביצוע מחודש לשירו הקלאסי של אריק איינשטיין אלא גרסה בוגרת ואינטימית לטקסט שנשמע היום כמעט עמוק יותר משהיה בזמן שנכתב.

זהו ביצוע שמוותר על נוסטלגיה "גדולה מהחיים", ובוחר במקום זאת ברוך, שקט ונשימה.

כשיוני רכטר אומר שזה היה השיר הראשון שכתב עם אריק איינשטיין לפני 50 שנה —אפשר להבין את המטען הרגשי שנכנס לביצוע הזה. הגרסה החדשה נשמעת כמו אדם שמביט אחורה לא מתוך געגוע נעורים, אלא מתוך השלמה.

המשפט: "והיום אחרי שנים / אין אחרת – זו אותה האהבה" מקבל כאן משמעות קצת שונה: במקור של איינשטיין הייתה תחושת חמימות זוגית פשוטה וטבעית; אצל רכטר ודג'יברי זה כבר נשמע כמו אהבה ששרדה חיים שלמים — עייפה יותר, שקטה יותר, אבל עמוקה יותר.

המשפט "על הכל הייתי שוב, שוב חוזרת" נשמע כאן פחות כרומנטיקה אידיאלית ויותר כהחלטה מודעת של אנשים שכבר יודעים כמה החיים מורכבים.

הרעיון של רכטר לחלק את תפקיד השירה בין שני מבצעים עומד במרכז החידוש – יוני רכטר שר בקול שביר, מהורהר וכמעט לוחש. אלי דג'יברי מוסיף חום אנושי וגוון ג'אזי עמוק. התחושה היא פחות של הופעה ויותר של שני חברים ותיקים שמנגנים בלילה באולפן, מתוך זיכרון משותף.

הסקסופון הוא לא קישוט אלא קול שלישי בשיר. האילתור של דג'יברי ממשיך את הרגש בלי מילים. בזמן שבגרסאות רבות אילתור ג'אזי יכול להרגיש וירטואוזי מדי או מנותק מהשיר, כאן הוא נשמע טבעי לחלוטין כמעט כמו נשימה בין משפטים. הצליל הרך והעגול של הסקסופון: מעמיק את תחושת האינטימיות, מוסיף מלנכוליה עדינה.

הביצוע המקורי של אריק איינשטיין היה חם, אנושי ופשוט., אבל נשען על נוכחות ברורה ובטוחה. הגרסה החדשה לוקחת את השיר למקום הרבה יותר עדין – פחות "שיר אהבה", יותר זיכרון של אהבה. העיבוד כמעט מרחף: דווקא האיפוק בביצוע הופך אותו לאותנטי.

העדינות של הביצוע היא גם הכוח שלו ויש שיגידו – החיסרון היחיד שלו. מי שמחפש שיא רגשי גדול או עיבוד דרמטי חדש עשוי להרגיש שהשיר כמעט "שקט מדי".

מי שמחובר מאוד לחום הישיר והעממי של אריק איינשטיין עלול להתגעגע לפשטות הישנה ולתחושת ה"ביחד" התמימה של המקור.

אבל נדמה שזו בדיוק כוונת הקאבר: לא לשחזר את העבר אלא להביט עליו בעיניים של היום.

יוני רכטר ואלי דג׳יברי זו אותה האהבה בימוי ועריכה: דביר דוד קרן, מאיה חן

כשהיינו צעירים

את זוכרת,

אז פרחה האהבה

והיום אחרי שנים

אין אחרת –

זו אותה האהבה.

"השתנית אהובי" –

את אומרת

וגם את אהובתי,

"על הכל הייתי שוב,

שוב חוזרת"

כמה טוב שאת איתי.

כשאת איתי שמחה וצוחקת

אז אני צוחק איתך

וכשאת פתאום בוכה וכואבת

אז אני הולך איתך.

"תחבק אותי עכשיו" –

את אומרת

אז גם את אהובתי.

"על הכל הייתי שוב,

שוב חוזרת"

כמה טוב שאת איתי.

יוני רכטר פייסבוק