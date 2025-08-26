יונתן ארצי שר שיר נוגה, נוסטלגי אך גם אופטימי, שמשרטט מסע רגשי בין עבר, הווה ועתיד, תוך שימוש בדימויים של טבע, זמן ואור.

"פעם היינו הים בשקיעה" – הוא עוצמתי אך גם רגוע, והשקיעה היא רגע של קסם. יחדנוצר תיאור של תקופה הרמונית, יפה ומרגשת. "זהרנו באלף גוונים" – ריבוי הגוונים מסמל את הרגשות, האפשרויות והחיים המלאים.

"היינו נוסעים ומוצאים נחמה / כששרנו ביחד שירים" – הרמוניה, אחדות, מסע משותף פיזי או רגשי.

אבל אז מגיע השבר: "הזמן עבר, משהו נשבר / כל יום חיכינו למחר" – אובדן, שחיקה, תקיעות רגשית. החיפוש אחר תקווה ("מחר") הפך לשגרה ריקה.

הפזמון מציע שינוי תודעתי: "עכשיו נזכר ונהיה קרובים / וכמו פעם נהיה טובים" – הזיכרון ככלי לאיחוד והתקרבות מחודשת. "יש זמן עדיין" – תקווה, אמונה שהדברים עוד יכולים להשתנות. "אנחנו מים זורמים" – זהו הדימוי המרכזי בשיר: מים מסמלים גמישות, חיות, תנועה והתחדשות. גם אם היו עצורים או עכורים, עכשיו הם נעים שוב. "מתוך החושך אנחנו זורחים" – אור שצומח מתוך כאב או קושי. התחזקות דווקא מתוך המשבר. החזרה על הפזמון מדגישה את המסר המרכזי:למרות הזמן, השחיקה, והכאב – יש אפשרות לחזור אל הקרבה, האהבה, והטוב.

המים שבנו לא עומדים – הם זורמים קדימה, גם מתוך החושך. המים – כמו האהבה, כמו האדם – יודעים להסתגל, לזרום, ולזכור את הדרך חזרה לאור.

צלילי פסנתר מינוריים בפתיחת השיר מעניקים לו מיד אווירה רגשית, עמוקה וגם מלנכולית. זו פתיחה שנותנת מקום לסיפור להיפתח לאט ובאופן נוגע. היא יוצרת רקע רגשי מסוים עוד לפני שהמילים מתחילות – כמו פתיחה קולנועית שמכינה את הלב למה שיבוא. קולו של יונתן מחוספס במידה, שירה רגשית שמחליפה צבעים כדי להבליט את מגוון הרגשות, מנגינה רומנטית קסומה מכילה את הגעגועים והתובנה.

המרווחים וההרמוניה המינורית נשמעים "עצובים" מעוררים תחושת רוך, גם כאב – שמתאימה לשיר שמדבר על זיכרון, שבר ותקווה.

יונתן ארצי – נחשף אט אט כמלודיסט מהשורה הראשונה, זורח במנגינות ובהרמוניות נפלאות.

יונתן ארצי מארח את שירה בן שמחון מים זורמים בימוי: רוני שטקלר

פעם היינו הים בשקיעה

זהרנו באלף גוונים

היינו נוסעים ומוצאים נחמה

כששרנו ביחד שירים

אבל הזמן עבר, משהו נשבר

כל יום חיכינו למחר

עכשיו נזכר ונהיה קרובים

וכמו פעם נהיה טובים

כי יש זמן עדיין

אנחנו מים זורמים

מתוך החושך אנחנו זורחים

פעם ידענו לראות בקלות

כמה יופי יש בכל דבר

בערנו חזק מרוב הבטחות

כשעוד אף חלום לא נשבר

אבל הזמן עבר

וכשעוד יום נגמר

בתוכנו משהו נסגר

עכשיו נזכר ונהיה קרובים

וכמו פעם נהיה טובים

כי יש זמן עדיין

אנחנו מים זורמים

מתוך החושך אנחנו זורחים

נזכר ונהיה קרובים

וכמו פעם נהיה טובים

כי יש זמן עדיין

אנחנו מים זורמים

מתוך החושך אנחנו זורחים

מתוך החושך אנחנו זורחים

