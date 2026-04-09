יונתן רזאל לקח טקסט מקראי מוכר מתוך ספר תהילים (שיר המעלות, תהילים קכ״ו) – והטעין אותו במשמעות אופטימית, במיוחד על רקע תקופה טעונה כמו מלחמה.

הטקסט המקורי מתאר חזרה מציון (גאולה), זיכרון של בכי, הבטחה לשמחה עתידית. למעשה הוא מורכב משלושה רבדים: עבר – "היינו כחולמים" (תחושת חוסר מציאות), הווה – "הזורעים בדמעה" (כאב ממשי) עתיד – "ברינה יקצרו" (תקווה) בהקשר עכשווי של מלחמה, השיר מקבל משמעות כמעט ישירה: אובדן ופחד – "דמעה", אמונה לאומית ורוחנית – "תקווה"

הלחן של רזאל מאופיין ברכות ועדינות – לא דרמטי או מתפרץ, הרמוניה חמה ועוטפת – יוצרת תחושת נחמה, קו מלודי עולה-יורד שמדמה תנועה בין כאב לתקווה. במקום להדגיש את הפסוקים הקשים ("הזורעים בדמעה"), רזאל בוחר להאיר דווקא את: "ברינה יקצרו". כלומר, הלחן עצמו הוא כבר פרשנות – “מושך” את הטקסט לכיוון של תקווה, גם כשהמילים מחזיקות כאב.

העיבוד מינימליסטי יחסית, מתפתח בהדרגה, שומר על איזון בין פסנתר/כלים רכים לבין עומק הרמוני, אין עומס – וזה מכוון: להשאיר מקום למילים לנשום. התוצאה: תחושה של מרחב רגשי פתוח, לא חונק. השירה הופכת מעין המנון ווקאלי.

"היינו כחולמים" – הפסוק הזה מקבל משמעות חזקה במנגינה ובביצוע גם כהגשמת חלום, גם כהדחקה או ניתוק. רזאל משאיר את המתח הזה פתוח. התקווה לא מבטלת את הסבל אלא צומחת ממנו.

מי שמחפש דרמה או עוצמה גדולה – עשוי להרגיש שזה “מרוסן מדי”. האופטימיות המוזיקלית יכולה להיתפס (אצל חלק מהמאזינים) כהדחקה של הכאב. רזאל באמונתו הלך על הלחנה רגישה שמכבדת את הטקסט המקראי, פרשנות מוזיקלית שמבליטה תקווה בלי למחוק כאב בניסיון לייצר רלוונטיות חזקה למציאות עכשווית בביצוע כן ולא מתייפייף.

"היינו כחולמים" הוא שיר שמצליח לעשות דבר עדין מאוד: לאחד בין עתיק לעכשווי, כאב לתקווה, פרטי ולאומי. במקום לצעוק את המציאות הקשה, יונתן רזאל בוחר לשיר אותה במתינות עדינה עמוקה, מאמין שהבכי יהפוך לשירה. וזו אולי העוצמה האמיתית של השיר – לא בהבטחה רועשת לגאולה, אלא ביכולת להחזיק תקווה גם כשהלב עדיין דומע.

יונתן רזאל היינו כחולמים

שִׁיר הַמַּעֲלוֹת

בְּשׁוּב ה' אֶת שִׁיבַת צִיּוֹן הָיִינוּ כְּחֹלְמִים.

אָז יִמָּלֵא שְׂחוֹק פִּינוּ וּלְשׁוֹנֵנוּ רִנָּה

אָז יֹאמְרוּ בַגּוֹיִם הִגְדִּיל ה' לַעֲשׂוֹת עִם אֵלֶּה.

הִגְדִּיל ה' לַעֲשׂוֹת עִמָּנוּ הָיִינוּ שְׂמֵחִים.

שׁוּבָה ה' אֶת שְׁבִיתֵנוּ כַּאֲפִיקִים בַּנֶּגֶב.

הַזֹּרְעִים בְּדִמְעָה בְּרִנָּה יִקְצֹרוּ.

הָלוֹךְ יֵלֵךְ וּבָכֹה נֹשֵׂא מֶשֶׁךְ הַזָּרַע

בֹּא יָבֹא בְרִנָּה נֹשֵׂא אֲלֻמֹּתָיו.

יונתן רזאל פייסבוק