יונתן רזאל שר ג'ון לנון Free As A Bird

יונתן רזאל שר Free As A Bird במלאת 80 לג'ון לנון (40 שנה להירצחו) במסגרת פרויקט פרשנויות לשיריו של כאן 88 וחברת הליקון. ג'ון לנון הקליט את השיר כדמו בשנת 1977. שאר חברי הביטלס השלימו את השיר בשנת 1994. בשנה שלאחר מכן הוא שוחרר כסינגל.

ג'ף לין מתזמורת אור החשמל הפיק. רינגו סטאר וג'ורג 'הריסון ניגנו שניהם באלבום Zoom של E.L.O שיצא ב-2001. ללין הייתה משימה לא קטנה על השיר הזה, לחבר את קולו המקורי של לנון עם רצועת הפסנתר.

יוקו אונו הסכימה לשחרר את הדמו של לנון לחברי הביטלס האחרים יום לאחר שלנון הוכנס להיכל התהילה של הרוקנרול. יוקו שמרה מאוד על מורשתו של לנון. זהו אחד הפרויקטים הבודדים שאישרה בשמו.

לפני פרידתם, הביטלס זכו בארבעה פרסי גראמי בלבד, אך הם קטפו שלושה נוספים בשנת 1997 כאשר "Free As A Bird" זכה ב"הופעת הפופ הטובה ביותר על ידי צמד או קבוצה" גם בווידיאו הווקאלי והטוב ביותר.

ביקורת: יונתן רזאל לקח את השיר לחלקת הנשמה שלו. צפו בקליפ: הוא מבטא עוצמות של שירה והזדהות, רזאל נמצא בתנועה שמחברת בין רגש לגוף. העיבוד מוסיף עוצמה דרמטית לשיר. צליל הפסנתר המשתרבב הוא ניואנס יפהפה. רזאל נמצא כולו בתוך חוויה רגשית. ג'ון לנון היה מתפעם.

Free As A Bird (Demo) John Lennon

יונתן רזאל Free As A Bird

The Beatles – Free As A Bird

Free as a bird/ It's the next best thing to be/ Free as a bird

Home, home and dry/ Like a homing bird I'll fly/ As a bird on wings

?Whatever happened to/ The life that we once knew

?Can we really live without each other/ Where did we lose the touch

?That seemed to mean so much/ It always made me feel so…

Free as a bird/ Like the next best thing to be/ Free as a bird

Home, home and dry/ Like a homing bird I'll fly/ As a bird on wings

Whatever happened to/ The life that we once knew/ Always made me feel so free

Ah…/ Ah…/ Ah…

Free as a bird/ It's the next best thing to be

Free as a bird/ Free as a bird/ Free as a bird/ Oooooo/ Free…

יונתן רזאל פייסבוק