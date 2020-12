יוריתמיקס – Miracle of Love

"נס האהבה"' של הצמד הבריטי Eurythmics משנת 1986 היה אחד השירים היותר מבוקשים בהופעתיו. זהו שיר אהבה שמימי, מיוחד, סוחף.

בלדת האהבה נכתבה על ידי חברי ההרכב אנני לנוקס ודיוויד א. סטיוארט והופק על ידי סטיוארט. השיר יצא כסינגל השלישי מתוך האלבום השישי של הצמד Revenge.

הסרטון שביים דייוויד א סטיוארט, מראה את לנוקס וסטוארט בנפרד בחדר חשוך המוקף רק בנרות. לנוקס שרה על רקע צילומים היסטוריים של אלימות צבאית. הסרטון מסתיים בתקריב קיצוני של לנוקס כשהיא מסתובבת בפארק . המוזיקה מציגה סולו גיטרה ממריא של סטיוארט. השיר הפך ללהיט צנוע במצעד הבריטי.

**** אנני לנוקס ודייב סטיוארט, לשעבר חברי The Tourists, להקה שהתפרקה בשנת 1980, הקימו באותה שנה את "יוריתמיקס" בוואגה ווגה, אוסטרליה. אלבום האולפן הראשון שלו, In the Garden, בשנת 1981 לא עורר הדים ונכשל מסחרית, אך אלבומם השני Sweet Dreams Are Made of This שיצא בשנת 1983, זכה להצלחה עולמית כולל השיר שעל שמו נקרא האלבום. הצמד המשיך להוציא שורה של סינגלים ואלבומים מצליחים לפני שהתפרק בשנת 1990.סטיוארט הפך מפיק תקליטים מבוקש, ואילו לנוקס החלה בקריירת סולו בשנת 1992 עם אלבום הבכורה שלה Diva. לאחר כמעט עשור, התאחדו Eurythmics להקלטת אלבומם התשיעי, Peace, שיצא בסוף 1999. הם חזרו שוב שוב בשנת 2005 כדי להוציא את הסינגל "יש לי חיים", כחלק מאלבום אוסף חדש.

Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart – Miracle of Love בהופעה

Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart – Miracle of Love – הקליפ הרשמי

?How many sorrows/ Do you try to hide/ In a world of illusion/ That's covering your mind

I'll show you something good/ Oh, I'll show you something good

When you open your mind/ You'll discover the sign

That there's something you're/ longing to find

The miracle of love/ Will take away your pain/When the miracle of love/ Comes your way again

Cruel is the night/ That covers up your fears/ Tender is the one/ That wipes away your tears

There must be a bitter breeze/ To make you sting so viciously/ They say the greatest coward/ Can hurt the most ferociously

But I'll show you something good/Oh, I'll show you something good

If you open your heart/ You can make a new start/ When your crumbling world/ falls apart

The miracle of love/ Will take away your pain/ When the miracle of love/Comes your way again

The miracle of love (must take a miracle/ Will take away your pain/ must take a miracle

When the miracle of love must take a miracle/ Comes your way again must take a miracle

The miracle of love/ Will take away your painq When the miracle of loveq Comes your way again

The miracle of love/ Will take away your pain/ When the miracle of love/ Comes your way again

The miracle of love must take a miracle/ Will take away your pain must take a miracle

When the miracle of love must take a miracle/ Comes your way again must take a miracle

