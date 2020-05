בביוגרפיה שלה מסבירה אנני לנוקס, כי השיר נכתב על הגשמה. ה"חלומות המתוקים" הם תשוקות שמניעות את האדם. אם מדברים על הגשמת חלום, אז השיר הזה הוא שהגשים לאנני לנוקס ולדייב סטיוארט חלום (מקום ראשון בארה"ב, מקום שני – בבריטניה). השניים היו זוג בחייהם האישיים משך שלוש שנים, חברים בלהקה שנקראה The Tourists. כאשר ההרכב הזה התפרק באה לעולם "יוריתמיקס", והשניים החלו לכתוב יחד את החומרים שלהם. גם כאשר הזוג נפרד על רקע אישי, סטיוארט האמין כי הם ימשיכו יחד מבחינה מקצועית. נכון שזה גרם להרבה מאוד בעיות וחיכוכים, אבל בפועל – הם כתבו באותם ימים שאחרי הפירוד אחדים משיריהם הגדולים, חלקם – על יחסים בינו בינה. "לכל מה שכתבנו באותה תקופה", מספר סטיוארט, "היה צד אפל . אני תיארתי את זה כמוסיקה ריאליסטית, כזו שמתארת עליות ומורדות בתחום היחסים הבין-אישיים ובחיים הכלל". בראיון לניו-יורק טיימס ב-2007, סיפרה לנוקס שהם כתבו את השיר –אחרי ריב קשה שהיה ביניהם.

"יוריתמיקס" וויתרו בדרך כלל על אלמנטיים רוקיים למען מוסיקה מלודית והרמונית. אנני לנוקס שרה סגנון סול, בטונים של כאב, לעיתים מצמררים.

בקליפ של השיר נראית אנני לנוקס בשיער אוראנג' קצר ובחליפה מחויטת, כשהיא מנסה להציג עצמה בדימוי דו-מיני. סוג של פרובוקציה תדמיתית. הוידיאו מציג צורות שונות של קיום אנושי. הרעיון להכניס פרה לסרטון היה של סטיוארט כדי להוסיף מימד של חלום סוריאליסטי.

Sweet dreams are made of this

Who am I to disagree

I travel the world and the seven seas

Everybody's looking for something

Some of them want to use you

Some of them want to get used by you

Some of them want to abuse you

Some of them want to be abused

Sweet dreams are made of this

Who am I to disagree

I travel the world and the seven seas

Everybody's looking for something

Hold your head up, keep your head up, movin' on

Hold your head up, movin' on, keep your head up, movin' on

Hold your head up, movin' on, keep your head up, movin' on

Hold your head up, movin' on, keep your head up

Eurythmics - Sweet Dreams

