יושי שר פואמה אינטימית ועצובה שמתארת מערכת יחסים רומנטית במשבר – בין געגוע, הרגל, תשוקה עייפה ותחושת מחזוריות רגשית מעייפת. הטקסט בנוי כמו שיחה שלא התרחשה, שבה הרהורים פנימיים מחליפים דיאלוג ישיר, והירח – כמו בזמר עברי קלאסי – משמש עד שקט לקשר המתנדנד. שיר על מערכת יחסים שנשחקת בין עונות, ריבים, שתיקות וזיכרונות. הדובר משתוקק לתקן, אך מודה שלא נשאר הרבה במה להיאחז.

קולו ספק סובל ספק מאשים – "נגמרה לנו עוד עונה" "התחלפה לנו עוד עונה". השימוש בדימוי של עונות מחבר את הזוגיות לטבע – אבל לא במובן של התחדשות, אלא כמשהו מעגלי, קבוע, תקוע. העונות מתחלפות, אבל השינוי איננו שינוי פנימי אמיתי, אלא שחיקה רגשית עטופה ברומנטיקה מתפוררת. משדר תחושת זרות בתוך קרבה – "ואני לידך / קרוב עכשיו אלייך / אל תדרכי על הפצעים" שורה שחושפת מצב שבו גם כשיש מגע – יש מרחק, והקרבה עצמה חושפת פגיעות ישנה. יש נוכחות פיזית, אבל לא רגשית שלמה.

הירח – מוטיב חוזר – סמל לבדידות המשותפת – "הירח הזה הוא אותו אחד" "והירח בחלון שלך, שלי", סמל של קיום משותף ונפרד בעת ובעונה אחת. שניהם מסתכלים על אותו שמיים, אבל לא נמצאים זה לצד זה באמת.

השיר מרגיש כמו שיחה פנימית אחת ארוכה של אדם שמדבר עם עצמו כאילו היא שם, אבל היא אינה באמת נוכחת "ואת אומרת…"ואת מוחקת…" "ואני מחפש…" – הגבולות מטשטשים – האם היא באמת אמרה, או שזה פרשנות שלו, חוויית קשר שנמצא ברובו בתוך הראש?

הפזמון – "לא יכול להיות שאין לנו מה לעשות ביחד רק לריב כל יום ולהשלים מה זה שווה, זה לא חיים" הוא השיא הרגשי והרטורי של השיר – הוא מנסה לשכנע, גם את עצמו וגם אותה, שיש עוד מה להציל, אבל מיד מבטל את עצמו. האמירה "זה לא חיים" נשמעת פעמיים – פעם כהבחנה עצובה, ופעם כההבנה שגם מה שנראה "זהב" – הוא בעצם סבל מוסווה.

קצב אלקטרוני ספק רוח גבית אפקטיבית לשיר. יזהר ועילי אשדות,בהפקה מדויקת, משלבים אלקטרוניקה עדינה עם מרקם כלי מיתר אווירתי – כדי לתמוך בטון השבור אך לא דרמטי. הסאונד משרת את הטקסט הווידויי, לא משתלט עליו. כמו השיר עצמו – רגש חבוי, לא מתפרץ.

צילום עטיפה: שלו אריאל

יושי זה לא חיים בימוי, צילום, עריכה: יזהר אשדות

את אומרת שנגמר הזמן

הפרק הזה הוא אני ואת

ואת חושבת מה עם המרחק?

הירח הזה הוא אותו אחד

ואת לא מנסה לרדוף שדים

אז מה עושים?

נגמרה לנו עוד עונה

ואת אומרת מה שאי אפשר

אני געגוע לקול שלך

ואת מוחקת כל מה שכתבת

אני מחפש הקלטות מפעם

והירח בחלון שלך, שלי

הוא יודע שאת לא איתי

לא יכול להיות שאין לנו מה לעשות ביחד

רק לריב כל יום ולהשלים

מה זה שווה זה לא חיים

של אחרים תמיד נראים לנו זהב

אבל אני יודע שזה לא חיים

ואת חוזרת מכל הדרכים

נראית קצת אחרת אבל דומה

ומסתכלת לירח שוב

ואני לידך

קרוב עכשיו אלייך

אל תדרכי על הפצעים

אז מה עושים?

התחלפה לנו עוד עונה

לא יכול להיות שאין לנו מה לעשות ביחד

רק לריב כל יום ולהשלים

מה זה שווה זה לא חיים

של אחרים תמיד נראים לנו זהב

אבל אני יודע שזה לא חיים

