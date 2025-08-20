שיר שנפתח צנוע בבוסה נובה, הופך להמנון קצבי מרומם נפש בשירת רבים. יושי מתכתב עם רוח המוסיקה הברזילאית השמחה והמרקידה. הוא יוצא ממציאות מבאסת ומביט לאופק מואר של התחלה חדשה. זהו שיר אופטימי־זהיר שמבקש ליצור התחלה חדשה מתוך כאב לאומי משותף. הוא נע בין אובדן קולקטיבי לבין תקווה שקטה לעתיד, כשהחוזק שלו טמון בפשטות הכנה ובחזרתיות שמדגישה את תחושת השייכות והאחריות המשותפת.

השיר נפתח ב"יש לי רעיון להתחלה" שמציע תקווה – רעיון, לא פתרון. זה לא מניפסט – זה מחשבה חדשה שמבקשת להישמע.

"אין לי בבניין מישהו שלא איבד…" החזרה הזו מעצימה את תחושת האבל הקולקטיבי, קהילתיות שכולה פגועה – כולנו חולקים את אותו שבר. הכאב מאחד, אבל גם דורש שינוי.

"המקום הזה שלנו / צריך סיפור חדש" – יושי מבקש תחיה מחודשת, חידוש הזהות כי זו מהות המשבר – אובדן זהות. לספר סיפור חדש, בלי למחוק את הישן. זה שיר של פיוס, לא הכחשה.

הפזמון: "וכמה יופי יש" מטיח תקווה. מתוך כל מה שאין – צומח יופי כן. דווקא אחרי כל השורות המתחילות ב"אין לי", מגיע משפט שובר: "וכמה יופי יש". זוהי הכרה בניצוץ שנותר – בכל שכונה, רחוב, בניין – יש יופי.

לא כי הכול טוב, אלא כי יש רצון לראות את האור גם דרך החורבות.

השיר מהדהד תודעה של פוסט-טראומה לאומית (למשל אחרי 7.10), אך בלי שנאה, בלי תוקפנות. הוא מחבק, לא מאשים. יושי מציע נרטיב חדש, נקי, עם שפה שמדברת עלינו – ככולנו, לא "אנחנו והם".

השיר המלודי עטוף במרקם מוזיקלי עשיר, מתפתח בכיוון הנכון של הנרטיב, יש בו אותה פשטות של עצב שמח המאפיין את הבוסה נובה והמוסיקה הברזילאית. הביצוע של יושי פשוט וקרוב ללב. העיבוד וההפקה מכוונים לדאנס-טראנס המונים. אין כאן דרמה – אלא רכות וכנות שהופכות להתרוממות רוח המונית. הטון הכללי ממחיש כמה זה לא שיר של אבל וכעס אלא של שחרור ורצון להשתנות.

יושי כמה יופי יש

יש לי רעיון להתחלה

אי אפשר למחוק מה שהיה

תראי איך מתחלפת עוד עונה

אולי הכל היה רק הקדמה

אין לי בבניין מישהו שלא איבד

אין לי ברחוב מישהו שלא איבד

אין לי בשכונה מישהו שלא איבד

אין במדינה מישהו שלא איבד

גם אני נולדתי בארץ הזאת

והלכתי לאורכה ולרוחבה

המקום הזה שלנו

צריך סיפור חדש

גם אם הפתיחה היא עצובה

בואו ונביא תהילה התחלה חדשה

יש לי רעיון להתחלה

אי אפשר למחוק מה שהיה

תראי איך מתחלפת עוד עונה

הופכים את הדמעות להבטחה

אין לי בבניין

וכמה יופי יש

אין לי ברחוב

וכמה יופי יש

אין לי בשכונה

וכמה יופי יש

וכמה יופי יש

