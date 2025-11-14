יחיאל לנדאו לאן אני הולך

השיר כתוב כזרם־תודעה המתלווה לנסיעה ברכב, אך בעצם מתאר מסע פנימי־רוחני. הלחן המינורי וההרמוניות הרכות מעניקים לו תחושת תפילה אינטימית, עצב עדין, ומרחב להתכנסות פנימית.

הטון המלנכולי מייצר תחושה של עצירה בזמן, של אדם שנמצא בתנועה פיזית – אך בחיפוש קיומי עמוק.

הדימויים – "משתקף בחלון", "עצים רצים עפים לצידי" – מציגים תנועה חיצונית מהירה מאוד, בזמן שהדובר דווקא מתקבע בתוך עצמו. הנוף "רץ", הוא "נוסע" – אבל הרגש ותחושת הכיוון דווקא תקועים.

זהו קונפליקט הליבה בשיר: העולם זז, ואני לא בטוח שאני זז איתו.

השורות “משתתק כי אין לי מה לומר וגם יש לי אוזניות אז למה לדבר” מגלמות בדידות, ניתוק מתוך עייפות, חוסר עניין, אולי הגנה.

האוזניות מסמלות חיץ – העולם מדבר, אבל הדובר אוטם את עצמו. ובהמשך: “מתנתק כי אין לי מה לומר וגם יש לי מטרות אז אני ממהר” – הניתוק כבר לא רק עייפות אלא גם מירוץ אחרי משימות, הסתרת הפנים האמיתיות תחת "תפקוד".

"אני עוצם עיניים ושוקע / פוקח מדי פעם לשנייה" – מחזוריות נפשית. עצימת העיניים והשקיעה מסמלות ניסיון לברוח מהעומס, ריקון רגעי. הפקיחה לשנייה – הצצה אל המציאות רק כדי לבדוק שלא התרחק לגמרי.

זה מייצר תחושה של: קיום ערטילאי – לא לגמרי נוכח, לא לגמרי נעלם.

ה"תחנה" היא כפולה – היא תחנה פיזית – עצירה של האוטובוס/הרכבת., תחנה פנימית – רגע של בהירות, של משמעות, של תשובה לשאלה "לאן אני הולך". בבתים הראשונים הוא לא עוצר – "נוסע לא עוצר בתחנה" –

כלומר: לא מוצא מקום להשתהות, לא מגיע לנקודת משמעות.

"מתערבב בהמון… כולם מדברים… אני מתנתק” – זהו המון אנושי שחולף לידו אבל לא נוגע בו באמת. הוא "נוגע לא נוגע" – נוכחות חברתית ריקה, חוסר שייכות.

בשיא השיר מגיעים השורות: “ומתקרב עכשיו אני יודע שארגיש כשתגיע תחנה” – עדיין לא יודע לאן הוא הולך – אבל משהו בהליכה עצמה משתנה: הוא כבר מרגיש קרבה; הוא מבין שכשה”תחנה" תגיע, הוא ידע. זהו שביב של תקווה — השיר לא נשאר בייאוש.

החזרה המרובה על השאלה “לאן אני הולך” לא מבקשת תשובה – היא מנטרת התעוררות, הכרה באי־הוודאות, ביטוי לתנועה בחיים ללא מפה רגשית.

סיום: "משתקף בחלון" – החזרה לסצנה הראשונה יוצרת מעגליות., אבל אחרי ההתקרבות שהוזכרה קודם, "ההשתקפות" עכשיו טעונה יותר, כאילו הדובר רואה את עצמו מחדש בחלון, כבר לא רק עובר־דרך חלול.

השיר בנוי בצורה שמזכירה תפילה אינטימית, ולכן ההרמוניה, הקצב והמבנה הפורמלי כולם משרתים תחושת זרימה פנימית, התבוננות, ותנועה מדומיינת.

המינור מייצר עצב עדין, לא דרמטי אלא שקט. אין קפיצות גדולות במלודיה היפה, אלא קווים עדינים הזורמים כמו נהר או כמו הנוף הנע בחלון. המלודיה עצמה מרגישה כמו נשימה עמוקה: משפטים מוזיקליים קצרים, מתכנסים פנימה, חוזרים על עצמם, נוגעים. מגיעים, מחלחלים.

יחיאל לנדאו לאן אני הולך צילום ועריכה: דוד טירנובר בימוי: דוד טירנובר, יענקי ולס

משתקף בחלון ברקע עצים רצים עפים לצידי משתתק כי אין לי מה לומר וגם יש לי אוזניות אז למה לדבר אני עוצם עיניים ושוקע פוקח מדי פעם לשניה אני יושב חושב ולא שומע נוסע עד שבאה

תחנה לאן אני הולך מתערבב בהמון כולם מדברים הולכים עוברים לידי מתנתק כי אין לי מה לומר וגם יש לי מטרות אז אני ממהר אני עוצם עיניים ושוקע פוקח מדי פעם לשניה הכל עובר נוגע לא נוגע נוסע לא עוצר בתחנה

לאן אני הולך לאן אני הולך ועכשיו מאוחר רודף אחריי שעות ומתעייף אנסה שוב מחר אני עוצם עיניים ושוקע פוקח מדי פעם לשניה ומתקרב עכשיו אני יודע שארגיש כשתגיע תחנה לאן אני הולך לאן אני הולך לאן אני הולך לאן אני הולך משתקף בחלון

