ילד חבלמאוד (שאנילאיכולהיותאישה)

השיר "חבל מאוד (שאני לא יכול להיות אישה)" של עומר יפת (והרכב "ילד") הוא שיר רוקנרולי מהיר, כמעט כאוטי, שמשתמש בהומור, חזרתיות והגזמה כדי לפרק ולהרכיב מחדש תפיסות של מגדר, זהות ודימוי עצמי.

הקצב המהיר והחזרות המרובות יוצרים תחושת אובססיה או לופ מחשבתי. הדובר "נתקע" ברעיון – הרצון להיות אישה – אך כל פעם חוזר לפזמון שמבטל או מערער את זה: "אני ילד אני לא אישה בכלל / זה לא קל…" החזרתיות כאן לא רק מוזיקלית אלא גם רעיונית – היא מדגישה בלבול, תסכול ואפילו לעג עצמי. הדובר רוצה להיות אישה, מדבר לפעמים בלשון נקבה. הזהות כאן נוזלית ולא יציבה, כמעט מתפרקת תוך כדי השיר.

השיר לא מציג עמדה יציבה אלא נדנדה בין פנטזיה למציאות. מצד אחד – פנטזיה – להיות אישה ככוח מיני ("לעשות שני גברים בדקה"), חופש אסתטי ("להתאפר", "תסרוקת אחרת"), כריזמה רומנטית. מצד שני – פירוק הפנטזיה- סטריאוטיפים שטחיים (יופי, פיזיות, פיזור נפש), חזרתיות של "זה לא קל", גוף ומשקל כעול יומיומי. הטקסט בעצם שואל: האם הרצון להיות "האחר" הוא אמיתי, או פשוט השלכה של פנטזיות וסטריאוטיפים?

עומר יפת מציג מגדר כמשהו לביש, ניתן להחלפה, כמעט תחפושת – "הייתי מתאפרת", "הייתי מסתפרת", שינוי תפקידים לשוניים (אישה/גברת/ילד/גבר). יש כאן קרבה לרעיון ממדעי החברה: מגדר כמשהו שאנחנו מבצעים, לא רק "נולדים איתו".

הטקסט נשמע מצחיק, אבל ההומור הוא אבסורדי (הגזמות מיניות), מריר-אלים ("שלדים בארונות", "כחולים על הברכיים"), ביקורתי כלפי שני הצדדים האירוניה הגדולה: הדובר רוצה להיות אישה, אבל התיאור שלו של נשים מלא קלישאות מה שמערער את כל הרצון הזה מלכתחילה. הוא חוזר שוב ושוב: "לעלות כל יום על המשקל" כדי להבליט לחץ חברתי, חוסר שביעות רצון תמידי, והוא משויך גם לגבר וגם לאישה – כלומר, הבעיה אינה מגדרית בלבד אלא אנושית. המשפט החוזר "זה לא קל" הוא אולי הכי כנה בשיר – והוא חוצה מגדרים לגמרי.

זה שיר שמתחיל כבדיחה פרועה על "הלוואי הייתי אישה", אבל מתגלה כטקסט על תסכול עצמי, בלבול זהות, פער בין דמיון למציאות, והלחץ להיות משהו "נכון"

מה עובד בו? אנרגיה גבוהה שמתאימה לתוכן המופרע, שימוש בחזרות ליצירת משמעות, פירוק ן של סטריאוטיפים מגדריים, איזון בין שטות להעמקה

נקודות חולשה: חלק מהשורות נשענות יותר מדי על קלישאות, העיסוק במגדר לפעמים נשאר ברמת הפנטזיה ולא חודר לעומק רגשי מלא

ילד חבלמאוד (שאנילאיכולהיותאישה)

חבל מאוד שאני לא יכול להיות אישה

הייתי יכול לעשות שני דברים במכה

הייתי יכול לעשות שני גברים בדקה

אם רק הייתי אישה

בטח הייתי גמישה

חבל מאוד שאני לא יכול להיות גברת

הייתי מתאפרת והייתי מתגנדרת

והייתי מסתפרת

כל יום תסרוקת אחרת

מר שוטר אני נהגתי במהירות המותרת

אבל לא כל כך חבל

אני ילד אני לא אישה בכלל

זה לא קל

לעלות כל יום על המשקל

לעשות כאילו שזה קל

אבל לא כל כך חבל

אני ילד אני לא אישה בכלל

זה לא קל

לעלות כל יום על המשקל

וזה חבל מאוד

מאוד חבל

חבל מאוד שאני לא יכול להיות אישה

בטח הייתה לי גישה כזאת של בוא אליי עכשיו

אני אוהב אותך כמו שאף אחד לא אהב

נגור במושב

נריב ונשכב

נריב נשכב

חבל מאוד שאני לא יכול להיות גברת

הייתי מצטערת כשהייתי מאחרת

כי שכחתי לסדר את החיים שלי אחרת

אני לא זוכרת ממתי אני כזו מפוזרת

אבל אוי כל כך חבל

אני ילד אני לא אישה בכלל

זה לא קל

לעלות כל יום על המשקל

לעשות כאילו שזה קל

אבל אוי כל כך חבל אני ילד אני לא אישה בכלל

זה לא קל

לעשות כאילו שזה קל

וזה חבל מאוד

מאוד חבל

צלליות כחולות על העיניים

וכחולים על הברכיים

ושלדים בארונות של הבגדים שלך

צלליות כחולות על העיניים

וכחולים על הברכיים

ושלדים בארונות של הבגדים שלה

חבל אוי כל כך חבל

אני גבר אני לא אישה בכלל

זה לא קל

להודות שאני מתוסכל

לעלות כל יום על המשקל

אבל אוי כל כך חבל

אני ילד אני לא אישה בכלל

זה לא קל

לעלות כל יום על המשקל

וזה חבל מאוד

מאוד חבל

לא קל

לא קל

