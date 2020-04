"תשע המוזות" של ילון לוי הולידו צלילים הרמוניים, המובילים קול מדוכדך-לוחש אפלולי ששר על "הבדידות שלי", על "דכאוני המבולגן", על לב המייחל לשמחה כמדבר, על בדידות עמוקה כאוקיינוס. מול דכאונו והאובדן היצירתי – קיימת ההתפקחות, סיפורה של ההשראה (תשע המוזות במיתולוגיה היוונית) , מצילת חיים – נווה מדבר של שירה, מצילת האנושות, קלת משקל שרוקדת בחינניות, חסרת ממדים.

המנגינה, ההרמוניה, המעבר לצליל חשמלי הם סוג של מוסיקה שבעבר סווגה תחת המינוח "פרוג רוק". ילון לוי יצר שיר באוריינטציה פופ קלאסית, בשילוב של כלים אקוסטיים וחשמליים. השיר הוא יצירה קסומה, המתבססת על קונטרסטים מוסיקליים – הקול הנמוך מול הקול הגבוה, מעבר גיטרות שטוען באווירה שמימית, נדבך משדרג בצורה יוצאת מהכלל. מבנה השיר, העיבוד המיוחד, ההרמוניות הקוליות הן כמו פרח פופ שנפתח לתפארת, מאיר באור נגוהות בתהום האפלה של היוצר.

The tide of my mind/ I can no longer find

My heart a desert for joy/ Caged in concrete

I sail away/ Drift and fade/ Into the ocean depths

Of loneliness, my loneliness/ My depression mess

Of loneliness, cruel loneliness/ My depression mess

My bleeding art/ on a page/ A phantom, alone, and obscured

away from the stage

Lost in the tempest/ Of my head/ Taking my final breath

Of Averageness, my averageness

My obsession mess/ Only weakness, oh the weakness

My obsession mess

She’s an oasis of poetry/ A savior of humanity

Shines a light/ In my dark abyss

She dances gracefully/ Rises above physicality

Time, space, and the rest/ She’s dimensionless, dimensionless

My redemption mess/ Dimensionless, she’s dimensionless

My redemption mess

