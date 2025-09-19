ילי בלנק Bad Trip

השיר של ילי בלנק (יעל בלנקשטיין) הוא יצירה בסגנון אלקטרופופ שמשלבת בין שבריריות רגשית, בלבול פנימי, וחיפוש אחר שליטה עצמית או ריפוי בתוך מציאות מתעתעת – אולי פסיכדלית, אולי פשוט נפשית. השיר נע בין רגעים של ספק, של ניסיון להיאחז באשליה, ושל חיפוש אחר אהבה עצמית.

שם השיר “Bad Trip” נשמע מטפורה לחוויה רגשית/מנטלית קשה, אולי תחת השפעה, אולי סתם תקופה קשה בחיים.

"There are some things that I just can’t ignore but I want to" – הקונפליקט המרכזי: יש דברים שמטרידים אותה, שהיא רוצה להתעלם מהם אבל אינה מצליחה. מדובר על מודעות כפולה – היא רואה את האמת, אבל גם רוצה לברוח ממנה. היא אחוזת מתח נפשי ומתח פיזי ("טופפת עם האצבעות", "חסרת מנוחה") מצפה למשהו שייגמר – אולי מערכת יחסים, אולי תקופה, אולי תחושת בלבול עצמית.

בפזמון מופיע בביטוי "bad trip" המזוהה עם חוויה פסיכדלית שלילית – אבל כאן זה פועל כמטאפורה לחרדה, בלבול, אובדן דרך. השורה “Gotta let it go” מעידה על ניסיון לשחרר את השליטה – כהכרה שדברים לא תמיד בשליטתנו.

"I’ve been stuck in quicksand/ Trying to fight my way out/ Look in the mirror I just want to say I’m in love with you" – חול טובעני הוא דימוי חזק של תחושת שקיעה או חוסר יכולת להיחלץ ממצב נפשי.

המעבר למבט במראה ולמשפט “I’m in love with you” פותח פתח לאהבה עצמית – אולי היא מדברת אל עצמה, ואולי זה רצון להגיע למצב שבו תוכל להרגיש כך.

Should I take this last sip/ Try to find the magic – רמזים לשתייה/חומרים – אולי כהתמודדות עם המציאות, כאשליה של פתרון חיפוש "קסם" – מול תחושת יאוש מהעולם הרציונלי וחיפוש אחר משהו על-מציאותי.

"I feel kinda fine/ I just need a little peace of mind" – רגע של פשטות – היא לא מחפשת אושר גדול, אלא רק "שקט נפשי". זוהי סגירת מעגל ההכרה – שהיא לומדת לקבל את עצמה גם כשהכול לא פתור.

ילי בלנק מספרת סיפור אישי במוסיקת אלקטרו פופ יפהפיה שיש בה מהלכים גרוביים שלוקחים אותך למעגל הריקודי שלה, עם מעברים מלהיבים המתכתבים בין השאר עם מקצב דיסקו. אפשר להניח שהצלילים מתכתבים עם אלמנטים של טריפ – סינתיסייזרים, שינויי קצבים, תחושת התנדנדות המבטאים שינויים רגשיים ומחזקים את תחושת "מעגליות" – כמו לופ מחשבתי.

*** בילדותה חלתה ילי בסרטן העצמות, מחלה שגזלה ממנה את נעוריה הנורמליים, הותירה אותה עם נכות ואילצה אותה לחלום על חיים בזמן טיפולים אינטנסיביים וקשים מנשוא. היא הבינה שהדרך הכי טובה להתמודד עם המחלה זה דרך המוזיקה ודרך המאבק למען חלומותיה הגדולים.

צילום עטיפה: ג׳ון שטיינר ושיאן כהן

ילי בלנק Bad Trip

There are some things that I just can’t ignore but I want to

Waited a long time

I tap my toes

I’m restless I

Just need some closure

Am I on a bad trip?

Soon I’m gonna know

Might end up so tragic

Gotta let it go

I’ve been stuck in quicksand

Trying to fight my way out

Maybe I just need to calm down

There are some things that I just can’t ignore but I want to

Look in the mirror I just want to say I’m in love with you

I’ve been so patient

In my own mind

Waited so long

I must be right

Am I on a bad trip?

Should I take this last sip

Try to find the magic

Maybe it could happen

Am I on a bad trip?

I feel kinda fine

I just need a little peace of mind

There are some things that I just can’t ignore but I want to

Look in the mirror I just want to say I’m in love with you

