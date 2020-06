בילי ג'ואל חזר להופיע אחרי 3 שנות הפסקה בפסטיבל Stone Music בסידני אוסטרליה, והגם שהכריז בראיון לרולינג סטונס שנמאס לו לחזור על להיטיו הגדולים ביותר, הוא חזר על להיטיו הגדולים ביותר, ביניהם שיר כתב לאשתו אליזבט, מי שניהלה את הקריירה. מה חב עליה? הכל כתוב עליה בשיר (קראו מטה). העוקץ, הדבש. הדבש העוקץ. יצאים להרבה גברים. השיר נכלל באלבומו המצליח ביותר The Stranger שיצא ב-1977.

היא יכולה להרוג במבט/ היא יכולה לפצוע בעיניה/ היא יכולה להרוס את האמונה שלך בשקרים מזדמנים/ והיא מגלה רק את מה שהיא רוצה שתראה/ היא מסתתרת כמו ילד,/ אבל היא תמיד אישה בשבילי

She can kill with a smile/ She can wound with her eyes/ She can ruin your faith with her casual lies/ And she only reveals what she wants you to see/ She hides like a child/ But she's always a woman to me

היא יכולה להוביל אותך לאהבה/ היא יכולה לקחת אותך או לעזוב אותך/ היא יכולה לבקש את האמת/ אבל היא לעולם לא תאמין לך/ והיא תיקח את מה שאתה נותן לה, כל עוד זה בחינם/ כן, היא גונבת כמו גנב/ אבל היא תמיד אישה בשבילי

She can lead you to love/ She can take you or leave you/ She can ask for the truth/ But she'll never believe you/ And she'll take what you give her, as long as it's free/ Yeah, she steals like a thief/ But she's always a woman to me

או – היא מטפלת בעצמה/ היא יכולה לחכות אם היא רוצה/ היא הקדימה את זמנה

או – והיא אף פעם מוותרת/ לעולם אינה נכנעת/ היא רק משנה את דעתה

והיא מבטיחה לך יותר/ מגן עדן/ ואז בחוסר זהירות תחתוך לך/ ותצחק בשעה שאתה מדמם/ אבל היא תביא את הטוב ביותר/ והכי גרוע ביותר שאתה יכול להיות/ זה לקחת על האשמה על עצמך

בגלל שהיא תמיד אישה בשבילי

Oh–she takes care of herself/ She can wait if she wants/ She's ahead of her time/ Oh–and she never gives out/ And she never gives in/ She just changes her mind

And she'll promise you more/ Than the Garden of Eden/ Then she'll carelessly cut you/ And laugh while you're bleedin'/ But she'll bring out the best/ And the worst you can be/ Blame it all on yourself/ Cause she's always a woman to me

Billy Joel - She's always a woman to me

