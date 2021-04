יניב טובנהאוז Moments In Trio Volume Three Roads

שנה אחרי ששמעתי את Perpetuation. Moments in Trio: Volume Two של יניב טובנהאוז טריו, הגיע במשלוח רב תלאות (של חודשיים) Volume Three או בשמו המלא: Moments In Trio · Volume Three Roads.

זוהי אותה שלישייה הכוללת את טובנהאוז בפסנתר ריק רוסאטו בבס ואת ג'ראד ליפי בתופים, ואוהבי שלישיות כמו זו של בראד מלדאו, מוזמנים להאזין כדי להבין ולחוש את הסימביוזה.

טובנהאוז הגיע לניו יורק ב-2013 ללמוד ב"ניו סקול אופ ג'אז" מאז הוציא שלושה אלבומים בלייבל שנקרא "פרש סאונד ניו טאלנט". ג'אז ישראלי בחו"ל מצטיין באנונימיותו בארצנו, והאמנים צריכים לעשות מאמץ מיוחד כדי לחושפו. יש מקרים כמו הנ"ל שהם ראויים לחשיפה ובגדול.

Volume Three: Roads מציג עוד פרק ביחסי הגומלין המתוחכמים, המעודנים ההרפתקנים שאפיינו את Moments in Trio Volume Two,

רישומי המוסיקה של טאובנהאוז ושלישיתו הם עולם מוזיקלי של צבעים רבגוניים, שאתה שוקע בו כחוויה חדפעמית: ישן וחדש מתמזגים באלגנטיות. הנגינה מהוקצעת לעילא, מהודקת ומסוגננת.

האלבום מכיל שבעה קטעים מקורים ביניהם "Rush Hour Traffic" כמו גם "Morning Night" ו- "Blue Forest", מוסיקה של טלוניוס מונק "Boo Boo's Birthday" , שהוא כתב לבתו הצעירה ברברה, "You'd Be So Nice to Come Home To" של קול פורטר, ו"Star Eyes" של צ'רלי פרקר.

הגיוון מבלדות אימפרסיוניסטיות-רומנטיות כמו "היער הכחול" ועד המורכבות הקצבית מלודית כמו ב"Sailing Over The Horizon", שמקרינה אותה תכונה מופלאה של קשר בין הג'אז הישן והיצירתיות העכשווית. טובנהאוז הוא פסנתרן שמלבד היותו ניחן במיומנות ומשמעת מיוחדת, מצליח ליצור את הצליל הייחודי של הטריו שהוא מוביל, מהטובים שניתן לשמוע כיום בג'אז העולמי. עבודת הבס של רוזאטו מציבה אותו בטופ לצד באסיסטים בסדר גודל של דייב הולנד, גרי פיקוק, לארי גרנדיאר.

ג'ראד ליפי, שעל התופים מעניק לטריו דפוסים מהודקים של קצב, כמו אלה השולטים ב"Rush Hour Traffic", גם בסווינג מסורתי כמו בYou'd Be So Nice To Come Home To" של קול פורטר במגע מצילות שמוסיף דינמיות למבנה הפנימי של הקטע.

טאובנהאוז מציג טכניקה ושליטה כמו גם יצירתיות הממחישה את הכימיה של הנגנים – כזו שדורשת לא רק כישרון אלא התמדה על שנים בשיתוף פעולה קבוע ומייצרת שפה משותפת, שהיא עונג ג'אז טהור.

Yaniv Taubenhouse Trio – Prayer

01. Blue Forest 7:39

02. Rush Hour Traffic 7:30

03. Prayer 10:11

04. You'd Be So Nice to Come Home To 4:20

05. Sailing Over The Horizon 5:53

06. Morning Night 8:55

07. Boo Boo's Birthday 6:42

08. Flow 8:12

09. Star Eyes 8:00

10. Roads 5:46

