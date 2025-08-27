הקולות של יסמין מועלם ובן צור חוברים בקשר של דכדו לדואט המחבר בין שתי נקודות מבט – גברית ונשית – על חוויה משותפת של מציאות לא פשוטה, שמלוּוה בהתמודדות עם כאב, קושי, חיפוש עצמי ואולי גם קשר זוגי או אישי טעון. זה שיר שיש בו עומק רגשי רב, עם שפה פשוטה אך טעונה, ובעיקר תחושת כאב שמלווה באמונה, השלמה, וחיפוש אחר אור ותקווה.

הביטוי החוזר "אצלנו זה ככה" משמש כמנטרה – מעין הצהרה של זהות קולקטיבית, אך גם כהשלמה כמעט פסיבית עם מציאות של כאוס, כאב, וחוסר שליטה. יש בו מן הפטליזם: ככה זה אצלנו, אין מה לעשות – אבל גם נימה של גאווה: אנחנו אמיצים, שורדים, נלחמים.

בן צור מציג דמות של בחור מפוזר, נמהר, קצת אבוד בתחושהשל מסלול אחד מוכתב. הוא גם משקף קשר שכבר עבר דרך ארוכה, עם טעויות, אבל גם עם הכרה בהן. יסמין מועלם נושאת קול כואב, רגיש, אך חזק ונחוש, של אישה שמבקשת להרגיש חזקה, שמרגישה מותשת מהדרך: "הדרך לשם זה מכה אחרי מכה" – תיאור חשוף של מאבק נפשי או פיזי. הרצון שלה לברוח לשרוד. יש לה תודעה עצמית גבוהה והבנה של הצורך בלפעמים להתרחק כדי להחלים.

הדיאלוג ביניהם: שיחה בין נשמות פצועות. למרות שהם שרים בנפרד, הקולות שלהם נפגשים שוב ושוב – גם בטקסט וגם מוזיקלית – וזה יוצר תחושת שיחה בין שני אנשים עם כאב משותף אך נקודות מוצא שונות של שני צדדים של קשר מתמשך, עם עליות וירידות או אפילו צדדים פנימיים בתוך אדם אחד – בין הרצון לעוף והרצון להישאר.

"אצלנו זה ככה" הוא לא רק שיר על כאב וקושי – אלא על קבלה של המציאות, גם כשהיא בלתי נסבלת, תוך שמירה על תקווה פנימית, גם אם חמקמקה. זוהי הצהרה של דור שלם שמרגיש שהוא נולד אל תוך בלגן – בין זהות אישית, קולקטיבית, פוליטית ונפשית – ומנסה לעשות את הכי טוב שהוא יכול.

הצלילים מינוריים, משדרים אווירה אפרורית, הקולות הכואבים עד נואשים משלימים זה את זה, מנגינה קסומה, מעבר אפקטיבי לקצב, עיבוד פופ אוריינטלי שמבליט את קווי המתאר הדרמטיים של השיר. דואט עוצמתי, יפהפה, אמין.

יסמין מועלם ובן צור אצלנו זה ככה

בן צור:

ילד מפוזר תמיד הולך על הקצה

רק אלוהים יודע מה אתה באמת רוצה

קשה לשמוח בקלות אבל אצלנו זה ככה

העולם עגול אבל הדרך ישרה

אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה

גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה

יסמין מועלם:

כולם מחפשים ריגושים לדקה

ומה מסתתר שם בתוך הקליפה

זרוק לי חכה, אני מחכה עד היום

וכמה רציתי להרגיש חזקה

הדרך לשם זה מכה אחרי מכה

עברנו כבר עשר, מתי שוב תפתח לי את הים

קרא לי משוגעת,

נוסעת

הכי רחוק

לאן? אני לא יודעת

הזאב גדול מדי

והוא לא מרחם עלי

בן צור:

את כבר לא שומעת גם ככה

כולם חכמים עד שהם למטה

כשהאור דולק עלייך כבר לא מפחיד אותך לגדול

ביחד:

אצלנו זה ככה

זה ככה

זה ככה

אצלנו זה ככה

זה ככה

זה קל

יסמין מועלם:

יש ימים הנשמה עוברת עינויים

תזרוק הכל על מי שמנהל את העניינים

לב זהב אבל שביר כן אצלנו זה ככה

בן צור:

את כל הזמן אומרת שנגמר לנו הזמן

קנינו את הספרים וכבר ערכנו את השולחן

כן עשינו טעויות אבל אצלנו זה ככה

יסמין:

וכל הלילות שהיינו יושבים

שותים חלומות בקבוקים בקבוקים

לבד מול הים הגדול נו תיתן לי דקה

קרא לי משוגעת,

נוסעת

הכי רחוק

לאן? אני לא יודעת

הזאב גדול מדי

והוא לא מרחם עלי

בן צור:

את כבר לא שומעת גם ככה

כולם חכמים עד שהם למטה

כשהאור דולק עלייך כבר לא מפחיד אותך לגדול

ביחד:

אצלנו זה ככה

קרא לי משוגעת,

נוסעת

הכי רחוק

לאן? אני לא יודעת

הזאב גדול מדי

והוא לא מרחם עלי

בן צור:

את כבר לא שומעת גם ככה

כולם חכמים עד שהם למטה

כשהאור דולק עלייך כבר לא מפחיד אותך לגדול

ביחד:

אצלנו זה ככה

זה ככה

זה ככה

אצלנו זה ככה

זה ככה

זה קל

אצלנו זה ככה

זה ככה

זה ככה

אצלנו זה ככה

זה ככה

זה קל

אצלנו זה קל

