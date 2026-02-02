יסמין מועלם ומוש בן ארי דרך

השיר "דרך" של מוש בן ארי הוא אחד משירי המסע האינטימיים והחשופים ביותר ברפרטואר שלו – מסע שאינו רק גיאוגרפי, אלא בראש ובראשונה רגשי. על רקע הביצוע החי המשותף עם יסמין מועלם באמפי שוני, מקבל השיר שכבה נוספת של עומק, עדינות וכאב מרומז, בגוון רך ואפלולי בסגנונה.

כבר מהשורה הראשונה – “עם הבוקר מתעורר, אל הדרך מתמכר / נוסע, נוסע” – נוצרת תחושת תנועה כפייתית כמעט. הדובר לא רק נוסע; הוא “מתמכר” לדרך. כלומר, הדרך אינה אמצעי, אלא מצב קבוע, אולי אפילו מנגנון בריחה. החזרתיות של “נוסע, נוסע” מחזקת תחושה של מעגליות – תנועה בלי יעד ברור. הירוק שמסביב, הטבע, הרגעים היפים מציעים נחמה זמנית, אך לא פתרון. היופי קיים, אך הוא חולף.

“איך לזוז בין השבילים, שרקמו בי השנים” – השבילים אינם רק כבישים, אלא מסלולי חיים, החלטות, פצעים וזיכרונות. השנים “רקמו” את הדובר, כמו בד עדין שמורכב משכבות של חוויות. הרדיו ששוקע, השתיקה שממתיקה – אלה סמלים של בדידות שקטה.“שוב בדרך הבריחה” מדגיש שהנסיעה אינה רק חיפוש, אלא גם הימנעות מעימות ישיר עם הכאב.

הפזמון חושף את מרכז הכובד הרגשי – “ובלילות, עיניים דומעות / שפתיים לוחשות / אלייך אלייך” הלילה הוא מרחב של חשיפה, של געגוע שאי אפשר להסתיר. לעומת זאת, היום מתואר “ובימים, פנים אל מול פנים / אני באמצע החיים / ועוד בלעדייך” – זהו ניגוד חד: כלפי חוץ – תפקוד, חיים, אנשים; בפנים – חסר מתמשך. הביטוי “אמצע החיים” מרמז גם למשבר קיומי, לא רק רומנטי.

“והכביש אינו נגמר, זו הדרך למחר” – מצד אחד, יש כאן עייפות ממסע אינסופי; מצד שני, יש שביב תקווה. הדרך אולי מתישה, אבל היא גם זו שמובילה למחר. השורה: “לו היית את פה איתי, לחזק את חולשתי / הייתי רוגע”

מראה שהרוגע אינו תלוי ביעד, אלא בנוכחות של אדם אהוב. האהבה נתפסת כעוגן, לא כפתרון קסם, אלא ככוח מחזק.

יסמין מועלם ידועה בשירה רכה, שברירית, נוגעת בקצוות של כאב וגעגוע. כשהיא מצטרפת ל”דרך”, השיר מקבל צבע נוסף: פחות גבריות מחוספסת של נווד, ויותר פגיעות חשופה.

הדואט יוצר תחושה שהכאב אינו שייך רק לדובר הגברי, אלא מהדהד גם בצד השני – כאילו שני קולות שונים מתבוננים באותו חסר. הנוכחות שלה הופכת את ה”אלייך” לפחות מופשט ויותר חי, כמעט מוחשי.

“דרך” הוא שיר על תנועה שאין לה סוף, על אהבה שנשארת מאחור אך ממשיכה להוביל מבפנים. הביצוע המשותף של מוש בן ארי עם יסמין מועלם מעמיק את תחושת המלנכוליה והעדינות, ומדגיש שהדרך האמיתית איננה רק על הכביש – אלא בתוך הלב. זהו שיר שמקבל כוח דווקא מהאיפוק שלו: לא צעקה, אלא לחישה מתמשכת של געגוע.

יסמין מועלם ומוש בן ארי דרך

עם הבוקר מתעורר, אל הדרך מתמכר

נוסע, נוסע

מסביב הרבה ירוק, זה נוגע כך בצחוק

זה רגע מתוק זה

איך לזוז בין השבילים, שרקמו בי השנים

ברדיו שוקע

להמתיק שוב בשתיקה, שוב בדרך הבריחה

ושוב זה נוגע

ובלילות, עיניים דומעות

שפתיים לוחשות

אלייך אלייך

ובימים, פנים אל מול פנים

אני באמצע החיים

ועוד בלעדייך

והכביש אינו נגמר, זו הדרך למחר

באופק נוגע

לו היית את פה איתי, לחזק את חולשתי

הייתי רוגע

ובלילות, עיניים דומעות

שפתיים לוחשות

אלייך אלייך

ובימים, פנים אל מול פנים

אני באמצע החיים

ועוד בלעדייך

ובלילות, עיניים דומעות

שפתיים לוחשות

אלייך אלייך

ובימים, פנים אל מול פנים

אני באמצע החיים

ועוד בלעדייך



