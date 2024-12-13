. הסיפור על הבוגד שלה מסופר במלל וירטואוזי המבוסס על משחקי לשון. האם יסמין מועלם מתפזרת סגנונית כקו אסטרטגי בקריירה שלה? השיר הזה הוא יותר הצגה מאשר תוכן החצוב מתוכה. מוקד ההצגה בהפקה של עידו נצר ועמית מרדכי (Triangle). ראפ EDM הוא שילוב בין סגנונות היפ הופ וראפ לבין מוזיקת אלקטרונית קצבית. זוהי תת-קטגוריה שמתאימה במיוחד למסיבות ולמועדונים, שכן היא משלבת את האנרגיה והליריקה של ראפ עם ביטים דינמיים ומלודיים שמאפיינים את עולם ה-EDM. ראפרים משתמשים בטקסטים ישירים וחדים שמתאימים לאווירה קצבית. נראה שהמשימה כאן הייתה דחיסה אגרסיבית מדי של מילים שגרמה לכך שחלק מהמילים ייעלמו או יישמעו “שטוחות”.

יסמין הלכת לאיבוד בגלל ההפקה שגורמת לאובדן בהירות טבעית של המילים ומונעת הגייה ברורה. אז נכון שבהפקה כזו יש חוקים, אבל כשהמילים לא יושבות נכון בתוך המיקס הכללי – יש בעיה. לא ברור לאן פניה של יסמין, אבל הורסטיליות הזו נשמעת לא קוהרנטית ביחס לדברים שעשתה עד כה, והיא בעוכריה.

יסמין מועלם תן לי את האששש בימוי צילום ועריכה: דין פרליס

תן לי את האש אש אש / תן להתאושש תן לי רגע לנשום

תמיד אתה משבש לי את הגי פי אס פאקינג לבנון

מה אתה סוכן שבכ רק מהמבט אתה מבין הכל

העיקר אתה שומר שבת אבל אין לדעת מה עשית אתמול

מאמי אם תבוא כמו פעם אז אולי יהיה טעם / נעשה הכל

אבל אתה עדיין איתה/ אני במיטה שמה אושר כהן

לא למדתי את השיטה לשחרר שליטה לשחרר אותך נו תשחרר אותי אני בת של

הלם / שוב הוא מתקשר מהדרך/ שוב הוא מספר על עצמו

מוחאת לו כפיים וואו איזה מלך

בדמיון שלי אתה יותר טוב/ בדירה שלי אתה ישן טוב

בשיחות שלנו אין פואנטות / מעדיפה את הרעש שלי מהאיירפודס

כשישאלו איך נפגשנו אני אגיד ממממממ/ מחוסר ריכוז

כשישאלו מה עישנתי אני אגיד וווואו/ משהו חשוד

למה כל ההזויים עליי / תשקר תגיד שלא רואים עליי

יש לי לב רגיש אתה אדיש מדי

תן לי את האש אש אש / תן להתאושש תן לי רגע לנשום

תמיד/ אתה משבש לי את הגי פי אס פאקינג לבנון

מה אתה סוכן שבכ רק מהמבט אתה מבין הכל

העיקר אתה שומר שבת אבל אין לדעת מה עשית אתמול

מאמי אם תבוא כמו פעם אז אולי יהיה טעם

נעשה הכל / אבל אתה עדיין איתה

אני במיטה שמה אושר כהן

לא למדתי את השיטה לשחרר שליטה לשחרר אותך נו תשחרר אותי אני בת של

אני בת של מלך תדע/ החלפתי מספר ואתה לא מופתע

הפכתי עולם בשבילך / הייתי אני רק כשאני איתך

תפסתי מרחק רק כי אין לי ברירה/ יש שיר מסויים שמזכיר לי אותך

מישהו אמר לי שאני יפה/ אמרתי תודה והלכתי הביתה

וכל הדברים שאתה לא אומר ואומר וואלה זה לא עוזר לי

שמעתי שמועות שרצות יש דיבור שחבר שלך חבר של חבר שלי

חושבת על איך זה פוגש אותי/ שתיתי הרבה ודמיינתי איך אני עדיין שלך

תן לי את האש אש אש / תן להתאושש תן לי רגע לנשום

תמיד/ אתה משבש לי את הגי פי אס פאקינג לבנון

מה אתה סוכן שבכ רק מהמבט אתה מבין הכל

העיקר אתה שומר שבת אבל אין לדעת מה עשית אתמול

מאמי אם תבוא כמו פעם אז אולי יהיה טעם

נעשה הכל / אבל אתה עדיין איתה

אני במיטה שמה אושר כהן

לא למדתי את השיטה לשחרר שליטה לשחרר אותך נו תשחרר אותי אני בת של

יסמין מועלם פייסבוק