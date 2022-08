יעל דקלבאום מארחת את ג'וש סטון Warriors of peace

"ותרד הרוח מן ההרים/ להינשא דרך כרי דשא וימים/ מביאים לוחמי שלום/ לוחמי שלום/ להפוך חרבות לאתים בחסד

והאמהות והאבות ילכו בעקבותיו/ כשהילדים מובילים את הדרך/ לוחמי שלום מחושלים/ יהפכו חרבות לאיתים היום".

יעל דקלבאום גייסה את ג'וס סטון, זמרת-יוצרת בריטית בסגנון מוזיקת נשמה ובלוז (מוכרת בהופעותיה ברגליים יחפות) כדי לחזור להמנון שלום בנוסחי שירי הבלוז/ פולק והספיריטואלז המסורתיים.

השירה כמו נישאת בהרמוניות לאחור במנהרת הזמן. המוסיקה מתכתבת עם ז'אנר שירי התקווה שהכילו מסרים סמליים ביניהם תקווה, נחמה, וגאולה. יגידו שזה נשמע ב-2022 תמים ואפילו אנכרוניסטי. יעל דקלבאום היא מהסוג שאינה עושה חשבון לאף אחד, דבקה בדרכה כזמרת מחאה שלעולם לא תניח את כלי נשקה הרוחניים. אם צריכים להשתמש בסגנון הנשען על הסוגות המוזיקליות של הגוספל והבלוז כדי להשיג מטרה – היא תלך על זה באוריינטציה קוסמופוליטית. הרוח הישנה-קלאסית הזו אכן נושבת בגבן של דקלבאום וסטון, שירתן חדורה אמונה במסרים הישנים לשלום שלעולם אינם מתיישנים. המנגינה, הקצב ושירת הנשמה המתכוונת חוצות את גבולות הזמן. לוחמות השלום אולי נשמעות מיושנות, אבל משכנעות באמונתן להפוך חרבות לאיתים.

*** "Warriors of Peace" הוא הסינגל השלישי מתוך אלבומה החדש של יעל דקלבאום "What about the Women"”. את השיר כתבה לאחר שהשתתפה בצעדת הנשים של וושינגטון ב-2017. הפרויקט של הזמרת והיוצרת הבריטית ג'וס סטון Project Mama- Earth – השפיע על יעל עמוקות, והיא הזמינה אותה לשלב קולות כדי להדהד את מסר השלום. שליש מתוך ההכנסות של השיר ייתרמו לקרן Desert Flower Foundation (שנוסדה במטרה לעצור את התופעה של מילת נשים).

המסע של יעל דקלבאום אל האלבום החל בשנת 2016, אז צעדה במשך שלוש שנים בצעדות נשים ברחבי העולם עם השיר ״תפילת האמהות״ – שהפך להמנון שלום בינלאומי ויראלי שנוגן ברשת על ידי מיליונים בכל העולם. בעודה סופגת את גלי התנועה הנשית העולמית המגוונת. היא כתבה שירים שנטענו בהשראת המסע – שעבר מהמורות רבות. ההפקה עברה דרך ארוכה, מתהליך של פיתוח ויצירה עם אדם בן אמיתי ועד לכיוון ועיצוב מחודש בגרוב ובסאונד של רונן סאבו. בשירי האלבום, שיראה אור בחודשים הקרובים, לוקחות חלק אמניות בינלאומיות ידועות, בהן ג׳וס סטון, זאפ מאמא, ניקי גלאספי (המתופפת של ביונסה) ואמירה ליון, לצד מקהלות מדרום אפריקה וניו יורק וזמרות ערביות ויהודיות, דתיות וחילוניות מישראל.

יעל דקלבאום מארחת את ג'וש סטון Warriors of peace

And the wind shall come down from the mountains

To be carried through meadows and seas

Bringing warriors of peace

Warriors of peace

To beat swords into plowshares with grace

And the mothers and fathers will follow

As the children are leading the way

Forging warriors of peace

Warriors of peace

To beat swords into plowshares today

If you want to join the show

Take my hand and let us go

Where the sun is

It’s not so far away

When you’re weak and when you’re strong

Don’t forget that you belong where your heart is

Just listen to what it says

I got love in my heart to protect me

From the speakers of hatred and rage

With them warriors of peace

Warriors of peace

I’ll beat swords into plowshares today

Look out you who are leading from darkness

Who ride the fear of the poor and displaced

Here come those warriors of peace

Warriors of peace

To beat swords into plowshares today

If you want to join the show

Take my hand and let us go where the sun is

It’s not so far away

When you’re weak and when you’re strong

Don’t forget that you belong where your heart is

Listen to what it says

My heart is expanding my spirit is rising my soul is revealed my body is healed

Through love and compassion good people unite to turn anguish to hope and darkness to light

Darkness to light Darkness to light Darkness to light Darkness to light

If you want to join the show

Take my hand and let us go

Where the sun is

It’s not so far away

When you’re weak and when you’re strong

Don’t forget that you belong where your heart is

Listen to what it says

Here come the warriors of peace

Warriors of peace

To beat swords into plowshares with grace

