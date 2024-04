אנגלית כבר שפת פופ מקומית. אין עוד עכבות. זה טוב. תמיד היו ותמיד יהיו יוצרים שיעדיפו ליצור בשפה הבינלאומית וינסו לפרוץ את גבולות ההצלחה בישראל. איך מתייחסים ברדיו? מישהו שידר את השיר הזה? פעם זמרים עבריים באנגלית היו כמעט מוקצים מחמת מיאוס. היום הם כבר זקוקים לתדר מיוחד, כי יש יצירה של ממש בשפה האנגלית.

יעל פלג (24) מבקשת להרגיש שוב אישה משוחררת מתלות בכדורים, אחרי שאיבדה תקווה שזה יקרה. הרצון גדול, היכולת – קטנה. היא שרה מעומק נפשה, מבע מאוזן, אותנטי, מנגינה מופלאה ועיבוד פונקציונאלי שמשדרים אותה ממקום שמתחת למיתרי הקול. העיבוד לצ'לו ולגיטרה חשמלית מדויק. מעצים את השיר. פלג מצליחה להישאר מאופקת במידה, ועם זאת מצליחה לבטא את הכאב והתשוקה ברמת אמינות גבוהה. השיר באנגלית כפי שהיא מבצעת בעל פוטנציאל גבוה לפרוץ החוצה.

יעל פלג Free

Another day another pill

a little something to make me feel

Like a human again

Another night another hit

I’m addicted and I can’t quit

I’m losing this game

I got no one to blame

But me

But me

I wanna be free

I wanna be me

I wanna be free

Another chance that I won’t take

another smile I'm gonna fake

I’ve lost all my faith

In healing again

Another habit that I can’t change

I’m feeling lost I’m feeling strange

My head is spinning again

I can’t wait for my turn

to be free

to be me



I wanna be free

I wanna be me