יערה טופ שרה בלדת פולק אקוסטית עדינה, כמעט חשופה, שמצליחה להחזיק בתוכה טקסט טעון על תשוקה, תלות, ופחד מאינטימיות.

למרות הכותרת הדרמטית, זה אינו שיר על מוות כפשוטו, אלא על הסכמה להיעלם בתוך אהבה ועל הסכנה שבכך. ה”Kill me” היא מטאפורה רגשית שמסמנת מחיקה עצמית, כניעה, ביטול אגו – לא כפגיעה פיזית.

השיר בנוי כתנועה ברורה: בהתחלה הדוברת מאמינה שכדי להחזיק קשר צריך להקריב את עצמה. בסוף היא מבינה: לא צריך להרוג – צריך להרגיש. (מ-Kill Me ל – Feel Me) זה מעבר מהרס להתקרבות.

“I will hand you the gun” שורה מטלטלת – היא מציעה לה (השיר לדברי הכותבת נכתב לאישה) כוח מוחלט עליה. זו מסירות טוטאלית, כמעט מסוכנת.

“fucking and screaming / or lying around in the field” – היא מדמיינת איך היא מדמיינת אותה. היא חיה בתוך המבט שלה. הבעיה: אין כאן “אני” עצמאי – יש דמות שמתקיימת דרך הפנטזיה שלו.

“I’ll build us a house without mirrors or parents” אין מראות = אין השתקפות עצמית, אין הורים = אין חוק או שיפוט. זו פנטזיית אהבה טוטאלית, מחוץ לעולם. אבל היא גם ילדותית ושברירית

“we’ll take turns for the part of the man / the wife” היא מציעה מודל זוגיות נזיל, לא היררכי. אין תפקיד קבוע – הכול מתחלף. אבל אז מגיע: “no, you don’t need that knife” כאן מתחיל הסדק.

היא מבינה שהפנטזיה על שליטה וכוח עלולה להפוך להרסנית., ולכן הסיום הוא תיקון: “Feel me… I can’t kill you anyway”. האהבה האמיתית אינה ביטול – היא מגע. בסופו של דבר, השיר עובר ממחיקה להרגשה – לא “תהרגי אותי כדי שאהיה שלך”, אלא “תרגישי אותי כדי שאהיה כאן”.זו בלדה על גבול דק מאוד בין מסירות לבין אובדן עצמי.

יערה טופ כתבה כתיבה אמיצה שמדברת על תלות בלי להתנצל באמצעות דימויים חדים שנשארים בזיכרון. העיבוד האקוסטי הפשוט (גיטרה, קצב רך, שירה קרובה למיקרופון) מזכיר פולק ישן כמו שיר שנכתב בחדר קטן ולא באולפן.. הניגוד בין רכות הצליל לקיצוניות המילים יוצר מתח עמוק. המוזיקה אומרת “אל תפחדי”. המילים אומרות “אני מוכנה להיעלם”, וזה הופך את השיר לאינטימי ולא תיאטרלי.

יערה טופ Kill Me

במקום קליפ, יערה יצרה עם ירדן אשל ומעיין מלכין, טריילר לסרט על שתי נשים שמתאהבות בחדר המדרגות, על רקע אזעקות, בשלהי המלחמה עם איראן. השיר מהווה בעצם את הפסקול שעוטף אותו.

I know what you’re thinking

I know that you’re thinking of me

In the red hour

after the power is gone

you can’t run

I will hand you the gun

Kill me

I know what you picture

I know you imagine me

fucking and screaming

or lying around in the field

all you need is a sword and a shield

Kill me

Kill me

It’s better for you

If you kill me

I can’t feel you anyway

can’t feel you anyway

Let’s daydream together

I’ll build us a house

without mirrors or parents

you won’t be transparent

if you say no again

take this night with the pain

Why don’t you just

Kill me

It’s better for you

If you kill me

I can’t feel you anyway

can’t feel you anyway

In our house

we’ll take turns for the part

of the man

we’ll take turns for the part

of the wife

no, you don’t need that knife

I’ll make you candy dinners

and kiss you good night

Feel me

It’s better for you

If you feel me

I can’t kill you anyway

can’t kill you anyway

Feel me

It’s better for you

If you feel me

I can’t kill you anyway

can’t kill you anyway

יערה טופ פייסבוק