יערה לוי שרה בלדת־פופ עכשווית שמשלבת כנות רגשית עם הפקה קצבית ואנרגטית. זה שיר שמספר את הסיפור של צעירה שנאבקת בעצמה ובחיים, בין הלחץ, החרדות, הציפיות, והניסיונות “להישאר נורמלית” בעולם שמוציא אותה מאיזון.

השיר בנוי על פופ קצבי עם ביט אלקטרוני מודרני, קצב אמצע שמושך קדימה, וזאת למרות שהמילים מדברות על כאב ובלבול. יערה מתחילה בקול נמוך, כמעט מדבר־שר, ומשם מטפסת לטונים גבוהים בפזמון ("אוכלת תסרט נגמר לי האוויר...") זה מהלך שממחיש את העלייה במתח הנפשי, את תחושת ההתפרצות והעומס הרגשי. המעברים בין שקט להתפרצות מייצגים גלי חרדה ומצבי רוח משתנים, חוסר איזון רגשי שמתואר גם בטקסט עצמו.

השיר כתוב בגוף ראשון, ומרגיש וידוי ישיר, חשוף ולא מלוטש, כמעט כמו שיחה עם עצמה או עם מאזין קרוב. י

החזרה על "אוכלת תסרט עדיין זוכרת כל יום" יוצרת תחושת לולאה כמו מחשבה טורדנית, שחוזרת על עצמה, ביטוי קולי של חרדה רפיטטיבית.

המילים “כל יום כל יום כל יום” הופכות למנטרה של עייפות נפשית, תחושת תקיעות. יערה מתעדת של מצב נפשי רגיש: “אוכלת תסרט נגמר לי האוויר… הראש שלי לא באיזון” מצד אחד, יש מודעות (“מאה אחוז יודעת”), מצד שני — כאוס (“מאתיים אחוז מופרעת”). זה דו־שיח פנימי בין הצד השפוי לצד הקורס.

“יערה, 10 מיליגרם יסדרו לך את זה” “אז לקחתי כדורים וניסיתי טיפולים…” אלה רגעים של כנות מוחלטת על בריאות הנפש, בלי מסכות. השיר לא מתייפייף.הוא חושף את ההתמודדות עם טיפול, תרופות, תחושת חוסר אונים, אבל גם את הרצון להמשיך להילחם:“אני מאה אחוז יודעת ומאתיים אחוז משוכנעת שאנלא מוותרת עדיין נלחמת על מה שחשוב לי” מתוך הכאוס ניצתת עמידות.

יערה לוי מצטיירת כקול נשי חדש – פגיע אך חזק, נוירוטי אך מודע לעצמו, אמיתי בלי פילטרים. הביצוע הקולי שלה – מהנמוך והמהורהר אל הגבוה והנשבר מדמה את תנועת הנפש ומוסיף לשיר עומק דרמטי.

"מאה אחוז" הוא שיר כן וכואב על החיים בעידן של חרדה, עומס ומאבק עצמי, שיר שיכול לייצג דור שמנסה לשמור על שפיות, אוזר אומץ לחשוף את מה שבדרך כלל שותקים עליו.

יערה לוי מאה אחוז

נגמר לי האוויר לא

לא יודעת אין כיוון

יש רעש לא סביר פה

הראש שלי לא באיזון

אוכלת תסרט עדיין זוכרת

את מי שנתן לי בראש

שנים מאחרת כבר לא מתמסרת

תמיד יש לי מינוס בעו״ש

מאה אחוז יודעת

מאה אחוז מושקעת

מאתיים אחוז מופרעת

אוכלת תסרט עדיין זוכרת כל יום )כל יום כל יום כל יום(

אוכלת תסרט עדיין זוכרת כל יום )כל יום כל יום כל יום(

נמאס לי מהעיר, אוי

תמיד חוזרת להורים

לשקט אין מחיר, אוי

הלב שלי מלא חורים

אוכלת תסרט עדיין זוכרת

את מי שנתן לי בראש

שנים מאחרת כבר לא מתמסרת

שנים יש לי מינוס בעו״ש

מאה אחוז יודעת

מאה אחוז מושקעת

מאתיים אחוז מופרעת

אוכלת תסרט עדיין זוכרת כל יום )כל יום כל יום כל יום(

אוכלת תסרט עדיין זוכרת כל יום )כל יום כל יום כל יום(

אני לא אשכח את כל המילים

שהפילו לי את הלב לתחתונים

את לא מפסיקה לזוז בכיסא

״יערה, 10 מיליגרם יסדרו לך את זה״

…ואני עדיין

לא זכרתי מה רציתי שוב הסברתי וטעיתי

והכל פשוט בדיעבד

ועשיתי וריציתי ובכיתי קצת מציתי

מסתכל להיות בזה לבד

אז לקחתי כדורים וניסיתי טיפולים

לא ידעתי מה עושים

פעם בחודש אני בקרשים

ונמאס לי ונמאס לי ונמאס לי שקשה לי להסביר

ושוב אה נו מה נתקעות לי המילים

אבל אני מאה אחוז יודעת ומאתיים אחוז משוכנעת

שאנלא מוותרת עדיין נלחמת על מה שחשוב לי זוכרת כל יום

אוכלת תסרט עדיין זוכרת כל יום

אוכלת תסרט עדיין זוכרת כל יום

יערה לוי פייסבוק