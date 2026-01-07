יערה לוי שרה שרה את שברון ליבה על מערכת יחסים מורכבת בין בני זוג, מנקודת מבטה של מישהי שעייפה רגשית. על משיכה לצד תסכול, על ניסיונות שלא נגמרים, על חיפוש אחרי משהו אמיתי- ועל הרגע שבו כבר אין כוח להתחיל שוב מהתחלה. זה לא שיר על פרידה. זה שיר על הרגע שלפני ההחלטה. היא עדיין נמשכת, עדיין מנסה, אבל כבר מותשת רגשית. השאלה הסמויה אינה “למה זה כואב” אלא: כמה פעמים עוד אפשר לנסות בלי לאבד את עצמך?

שם השיר "מתי זה ייפסק” לא מתייחס רק לכאב, אלא ללולאה של ניסיונות, אכזבה, תקווה וחוזר חלילה. השיר כתוב בשפה פשוטה שמכילה עומס רגשי. החזרה ללילות, לשקט, יוצרת מרחב אינטימי סגור, כמעט מחניק. הלילה הוא לא רומנטי – הוא הזמן שבו אי אפשר לברוח מהמחשבות.

הטקסט נשאר כללי מאוד. אין רגע קונקרטי אחד שממש “שובר”. בוחרת להישאר במצב נפשי אחד, ולא לעבור שינוי דרמטי , משהו שמשאיר תחושת מונוטוניות מכוונת.

"מתי זה ייפסק” הוא שיר על אהבה שלא נגמרת, אבל גם לא באמת חיה. זו בלדה על משיכה שלא מרפאה, תקווה שלא מתממשת ועייפות שמחליפה את הדרמה. אין זעקה, לא סגירה.

המנגינה והקצב הסימטריים הם בחירה חכמה מאוד ביחס לנושא, קצב קבוע, כמעט לא משתנה – אין האצה, אין נפילה חדה, פסנתר מינימליסטי שמנגן דפוס חוזר, בס ותופים מאופקים שמחזיקים זמן, לא דוחפים אותו

התחושה היא של תנועה במקום. הכול זז – אבל לא מתקדם., וזה בדיוק מצב נפשי של אהבה מתישה. ובכל זאת המוזיקה וטון השירה מצליחים לייצר מהלך נוגע, מגיע ואף מחלחל למרות מצב העייפות המצטברת. זה הלב של הזמרת ששר אמת כואבת.

זו בלדה עירומה במכוון, אין שכבות, אין קליימקס תזמורתי, אין רגע “וואו” הפקתי ההפקה משדרת את תמצית התחושה של הדוברת – אין לי כוח לדרמה. אני פשוט אומרת את האמת. כך השירה הופכת למרכז – כל נשימה נשמעת, כל שבר קטן בקול משמעותי, כל חזרה מרגישה כמו ניסיון נוסף שלא מצליח.

זה שיר שמצליח להיות חזק דווקא כי הוא לא מנסה להיות גדול. הסימטריה, המינימליזם והאיפוק יוצרים חוויה רגשית מדויקת של מישהי שאומרת: אני עוד כאן – אבל כבר אין לי כוח להתחיל שוב.

יערה לוי מתי זה יפסק צילום קליפ – ואדים מכונה

אני מנסה לשלוט בכעסים

איך תמיד האמנתי שאתה כזה מקסים

בוא נדליק ת׳מערכת נכבה ת׳יחסים

שם לי עומר אדם כי כולך שדות של תירוצים

כמה אנחנו מנסים ומנסים

עברתי כבר כמוך כמה הם כאלה מאוסים

ירדתי כבר מהפסים לא יודעת מה עושים

מחפשת ת׳אחד אין לי כוחות לאפסים

ואיך אתה בא בלילה

וכמה שלך זה קל

אנחנו כבר צונחים למטה

עוד שניה ונתרסק

ובאמת שאין לי כוח

שוב להתאהב ושוב לשכוח

ומעצמי לברוח נו מתי זה יפסק

נו מתי , זה יפסק

הנה שוב אתה מבזבז לי את הזמן

עם התירוץ המטומטם של רק חיפשתי פאן

אתה בא לי ולא בא לי

זה נהיה לי מסוכן

הנה שוב אתה שולח הודעה ונעלם

אולי עכשיו אני צריכה להיות לבד

עם החשק שלך גם הביטחון שלי ירד

ושאין לי אף אחד גם אתה עושה ת׳צעד

למה שוב חשבתי אתה משהו מיוחד

ואיך אתה בא בלילה וכמה שלך זה קל

אנחנו כבר צונחים למטה עוד שניה ונתרסק

ובאמת שאין לי כוח

שוב להתאהב ושוב לשכוח

ומעצמי לברוח

נו מתי זה יפסק

נו מתי זה יפסק , לא

ואיך אתה בא בלילה

וכמה שלך זה קל אנחנו כבר צונחים למטה

עוד שניה ונתרסק

ובאמת שאין לי כוח שוב להתאהב ושוב לשכוח

ומעצמי לברוח נו מתי זה יפסק

