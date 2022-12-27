השיר נפתח בשריקה נונשלנטית המשרה אווירה נינוחה. זו נקטעת בראפ שמתחיל ב"הלכת המפתיע". בסיומו של הקליפ מופיע כיתוב: "בקיץ 2004 נסע אודי אבן (*) עם חברים לחוף מעיין צבי. בבוקר של יום שישי הוא נכנס למים, קיבל דום לב וטבע. מאז אנחנו מתגעגעים".

סיפורו ילד מפוחד שאביו היה כל עולמו , מתגעגע בשירת נשמה נרגשת – "אבא עם הגשם יש תנועה/ זולגות להן טיפות של הבנה". מהי ההבנה? אבן שר בקלישאות סתמיות על "ברכה" ועל "פריחה" שמביא איתו הגשם, אבל אינו מבהיר את ה"טיפות של הבנה". האם זו התפקחות? לעומת זאת השירה הגבוהה משדרת את עוצמת ההתרגשות והגעגועים , מקבלת גיבוי מסולו גיטרה. החיבור בין ראפ קצבי למלודיה מעצים את הסיפור והופך אותו לדרמה אישית שנוגעת ומחלחלת. קליפ הצלילה במימי הים מחבר בין הסיפורים של הבן והאב בצורה אפקטיבית.

*** חייו של האמן אודי אבן נקטעו בחטף בשנת 2004 בגיל 44. הוא היה מהאמנים המרכזיים שאתגרו את מונחי הקדרות והובילו אותה אל חזית היצירה העכשווית בישראל.

יפתח אבן עם הגשם תסריט/ במאי: רפאל קדישזון

הלכת במפתיע/ אל כוכב רקיע/ אמרת לי תופיע/ תנגן תשקיע/ אני מאמין בך

ילד מפוחד/ מול העולם לבד/ תיק על הכתפיים וחליל ביד/ את הכל, למדתי ממך

אבא עם הגשם יש תנועה/ זולגות להן טיפות/ טיפות של הבנה

הוא יביא איתו ברכה/ בעקבותיו תפתיע/ הפריחה בשבילך

ספגתי וספגתי/ בעיות שלא בחרתי/ שילמתי לא שברתי

תראה אותי צעקתי/ נו די מספיק

סחבתי וסחבתי/ עד שהגב קרס לי/ חייכתי ואמרתי/ אצא מזה חזק כי

הכל, כל זה בשבילך

