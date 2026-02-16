ישי ריבו הנשמה לא meta

“הנשמה לא Meta” הוא שיר אמוני מובהק אבל שונה בנוף של ישי ריבו. במקום תפילה ישירה לאל, יש כאן פנייה לנשמה עצמה. במקום אויב רוחני מופשט האתגר הוא עידן הרשתות. השיר מציב עימות חד: נשמה נצחית מול מציאות דיגיטלית.

למה “Meta” באנגלית? שם השיר משחק על כמה רבדים בו־זמנית: Meta כחברת האם של פייסבוק ואינסטגרם – סמל לעידן שמתווך את החיים דרך מסכים. Meta במובן הפילוסופי (מטא-מציאות) – משהו שמעבר, מדומה, ייצוגי, ואלה משחקים עם הצליל של "מתה" ריבו יוצר היפוך: הנשמה אינה מוצר דיגיטלי, אינה אווטאר, אינה פרופיל. היא לא “מטא” – היא ממשית ונצחית. הבחירה באנגלית מדגישה שהאיום אינו תיאולוגי עתיק אלא טכנולוגי עכשווי.

הפנייה לנשמה: "שובי כבר הביתה לא זה לא שייך לך" דברת על בית שאיננו מקום פיזי -הוא זהות, עומק, חיבור. הנשמה כאילו הוגלתה למרחב חיצוני של לייקים, עוקבים והשוואות. זו אינה התקפה ישירה על הרשתות אלא תיאור של ניתוק פנימי.

ריבו שוזר יחד “מ״ט שערים”, “ל״ט הסחות”, “חסד לאלפים” לצד: עוקב ונעקב, מוריד עוקב נעלב המהלך מבריק רעיונית: אותה תודעה שמסוגלת למ״ט שערי בינה מוסחת ב-ל״ט הסחות. הרשת לא רק מסיחה היא מהנדסת היררכיה רגשית חדשה: "הפך למורכב להיות נאהב" – בעולם של מדדים כמותיים אהבה הופכת למדידה. השורה – קשה לשחרר את העקב של עשיו רומזת לסיפור יעקב ועשיו – המאבק על בכורה וזהות. כאן העקב הוא גם “עקביות”, גם “עקבות”, וגם “עוקב”. זו שורת מפתח: הרשת מעצימה את התחרות הקדומה על ערך עצמי.

והאם זה סם חיים או סתם חיים – שאלה מהותית חזקה – הרשת מציעה חיות מיידית – דופמין, תשומת לב, שייכות. אבל האם זו חיות אמיתית? ריבו לא מטיף לניתוק מוחלט. הוא מציב בחירה – "כי בחיים צריך לבחור". הבחירה החופשית עיקרון יסודי בשיריו מאוימת כאן לא בכפייה אלא בפיתוי.

“אז קיבלתי קבלה / 40 יום 40 לילה” הניתוק הזמני מהרשתות מרמז על תהליכי תיקון. במקרא המספר 40 אינו רק כמות הוא סמל לתקופה של מעבר, ניסיון, טיהור והבשלה רוחנית.

זו תקופה שלמה שמספיקה כדי שמשהו ישתנה באמת זמן של ניסיון ובחינה – המבול נמשך 40 יום ולילה , משה שוהה 40 יום בהר סיני, המרגלים תרים את הארץ 40 יום, בני ישראל נודדים במדבר 40 שנה בכל המקרים זו תקופה של מבחן שמכריע עתיד. המסר: גם בעידן אלגוריתמי התיקון עדיין אנושי ואיטי.. לא לייק מיידי אלא תהליך.

איך השיר משתלב ביצירתו האמונית של ריבו? ביחס לשירים קודמים כאן האויב פחות יצר הרע קלאסי – יותר מערכת תרבותית. האמונה אינה רק בקשת חסד, אלא קריאה להשבת תודעה.

“הנשמה לא Meta” הוא שיר על ריבונות פנימית. ריבו לא יוצא נגד הטכנולוגיה אלא נגד אובדן עומק. הנשמה לא נעלמה. היא פשוט צריכה שיזכירו שהיא לא אלגוריתם.

פרט לדיבור השזור בטקסט (חידוש) מבחינה מוזיקלית, ב״הנשמה לא Meta״ אין שינוי סגנוני. הניגון נוגה, איטי, תפילתי, כמעט מדיטטיבי בדיוק הטריטוריה המזוהה עם ריבו. פרט לסיום האינסטרומנטלי שנשמע תלוש משהו מהקונטקסט המוסיקה יוצרת פרדוקס – התוכן עוסק במהפכה תודעתית עכשווית, אבל המוזיקה נשארת בעולם הישן והמוכר שלו.

ישי ריבו הנשמה לא meta

נשמה לא meta

היא פה לנצח

שובי כבר הביתה

לא זה לא שייך לך

כמה שיפה לך!

שובי ואחזה- בך אני בוטח

ויש בה שירים

כובשי שערים

מ״ט שערים

יש בה לפחות ל״ט הסחות

חסד לאלפים

זמן הפסד לרבבות

יש לבבות

ילדים אבות אמהות

דמעות ומעות

מטלטלים

סיפורים מטלטלים

יש בה כוכבים

את החוזים שבהם

את המתחזים

והאוחזים מהם

הצד השווה שבהם

שחיים חיים לא להם

הצד היפה שבהם

שחיים עוד אפשר לתקן

הנשמה לא מתה

היא פה לנצח

שובי כבר הביתה

לא זה לא שייך לך

כמה שיפה לך!

שובי ואחזה בך- אני בוטח

ויש את העוקב והנעקב

מוריד העוקב והנעלב

הפך למורכב להיות נאהב

קשה לשחרר את העקב של עשיו

והלב חצוי ההיזק מצוי

ובעל הבית דוחק

לעשות שינוי כן יש סיכוי

כל זמן שהנר בי דולק

והאם זה סם חיים

או סתם חיים

כי בחיים צריך לבחור

לא כל מה שטוב ישר נעים

את זה בחיים אני צריך לזכור

הנשמה לא מתה

היא פה לנצח

שובי כבר הביתה

לא זה לא שייך לך

כמה שיפה לך!

שובי ואחזה בך

הנשמה לא מתה

היא פה לנצח

שובי כבר הביתה

לא זה לא שייך לך

כמה שיפה לך!

שובי ואחזה בך-אני בוטח

אז קיבלתי קבלה

צעד ראשון של התחלה

40 יום 40 לילה

