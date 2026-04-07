ישי ריבו שר שיר מורכב שמשלב את סגנונו האמוני עם מבנה מודרני ומגוון, הכולל גם פזמון מלודי ובתים בסגנון ראפ.

השיר עוסק בכמה שכבות מרכזיות: אדם מול יצרו – "עושה היצר זבלו אוצר / גאון הדור בשיווק מוצר" הריבוי בין יצר הרע לבין ההתמודדות האישית מתואר דרך דימויים מודרניים: שיווק, הנאות רגעיות, טווח קצר. יש כאן קריאה למודעות פנימית ולקיום ערכי.

התמודדות עם העולם "אם נרצה אפשר אחרת / נכון שיש עוד עבודה / אבל יש לנו מדינה נהדרת" – אופטימיות זהירה – יש אמונה באפשרות שינוי, אבל גם הכרה במציאות המורכבת. יש כאן מתח בין אידיאל לבין המציאות.

לימוד ותורה – "תבין זה רק תורה תבלין / ומעשים טובים" השילוב של רעיונות יהודיים מסורתיים – רש״י, רבי עקיבא, חזון יחזקאל – עם חוויות מודרניות מראה חיבור בין מסורת לחיים היום־יומי.

הפזמון החוזר "לא בשמים היא, לא מעבר לים / כל מה שהתגברתי זה לא לחינם" מדגיש – הכל בידיים שלנו, אין צורך להסתמך על ניסים, המאמצים האישיים הם בעלי משמעות, המאבק הפנימי מוביל לתוצאה, גם אם אינה מושלמת. זהו מסר רוחני מעצים.

הראפ נותן תחושת עכשוויות, קריאה למודעות פעילה. המלודיה משמשת כמוליך רגשי, מרגיעה ומייצרת חיבור אישי עם המאזין. טון השירה מרגיש כמו וידוי של אדם שמנסה להיאבק בעצמו ולהישאר נאמן לאמונה.

"לא לחינם" הוא שיר שמצליח לשלב אמונה, כאב וכמיהה עם סגנון מודרני ועכשווי. הפזמון נותן תחושת תקווה, בעוד הבתים מגלים את המאבק הפנימי והמודעות העצמית. בסופו של דבר, השיר מעביר מסר חזק: המאבק הפנימי שלנו וההתמודדות עם יצר הרע אינם לשווא – כל מה שעשינו חשוב ומועיל. ישי ריבו שר אותו בתחושה של אמונה פניית שלמה.

ישי ריבו לא לחינם





לא בשמים היא לא מעבר לים

בפי ובלבבי לעשות את זה גם

לא בשמיים היא לא מעבר לים

כל מה שהתגברתי זה לא לחינם

עושה היצר זבלו אוצר

גאון הדור בשיווק מוצר

מתחייב להנאה מרובה תמיד

לטווח הקצר

אשרי האיש אשר לא הלך

על אחת כמה זה שהלך וחזר

בטח עליו נאמר

זוכה עושה אדם זבלו אוצר

אם תרצו אין זו אגדה

אם נרצה אפשר אחרת

נכון שיש עוד עבודה

אבל יש לנו מדינה נהדרת

גם אם האמת בה נעדרת

רש״י אומר עדרים עדרים

יצרי גולש אתרים אתרים

מדור חדשות

מדור רכילות

פשיייי

מה דור גאולה מתמודד

זה לא חזה גם חזון יחזקאל

טוב שרבי עקיבא ראה וצחק

וזה לפחות מעודד

לא בשמים היא לא מעבר לים

בפי ובלבבי לעשות את זה גם

לא בשמיים היא לא מעבר לים

כל מה שהתגברתי זה לא לחינם

כן אני מומר לתאבון

לכן גם מר לי העוון

אולי בגלל המודעות

שיש טעות ויש מהות

וזה פרוזדור עם תור ארוך

שם אין קשרים ואין טרקלין

תבין זה רק תורה תבלין

ומעשים טובים

ולא בשמים היא, לא מעבר לים

בפי ובלבבי לעשות את זה גם

לא בשמיים היא ,לא מעבר לים

כל מה שהתגברתי ,זה לא לחינם

