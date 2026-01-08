כמה הופעות ביטל מוריסי מאז 2012?

על פי הדיווחים, מוריסי ביטל או דחה יותר מ-200 הופעות מאז 2012. הסולן וסולן הסמית'ס לשעבר ידוע בקרב המעריצים בכך שהוא דוחה וגונז את הופעותיו החיות. לאחרונה הוא ביטל שתי הופעות בקליפורניה עקב "תגובה שלילית לתרופת מרשם".

בנובמבר האחרון, הוא ביטל סיבוב הופעות בדרום אמריקה, בנימוק של "תשישות קיצונית", ימים ספורים לאחר ששתי הופעות במקסיקו בוטלו מאותה סיבה. באוקטובר, מוריסי ביטל שתי הופעות בטורקיה שנועדו לדצמבר, כאשר מעריצים שיערו שהדבר נובע מתמיכתו לכאורה בישראל.

בקיץ, הוא לא הופיע בסטוקהולם מכיוון שהוא והלהקה היו "עייפים מעבר לכל מידה" זאת בעקבות "התקף סינוסיטיס חמור".

הזמר-יוצר ביטל בעבר כמה הופעות לאחר שנאבק ב"הרעלת מזון רעילה. סיבות קודמות נוספות לכך שהכוככב לא עלה לבמה כוללות "איום אמין" על חייו, בעיות בריאותיות אחרות ובעיות לוגיסטיות.

כעת, אתר Consequence ריכז את כל המקרים שבהם מוריסי ביטל או דחה את הופעותיו החיות מאז 2012.

על פי האתר, מוריסי הכריז על 639 הופעות ב-14 השנים האחרונות. הוא הופיע רק ב-449 מהופעות הללו (70 אחוז). השנים המאתגרות ביותר של הכוכב היו ב-2013 (16 מתוך 64 ההופעות המתוכננות שלו), 2016 (29 מתוך 46) ו-2025 (36 מתוך 68).

צילום: מרגלית חרסונסקי

מוריסי בהיכל התרבות ת"א 2016