מריה קארי All I Want For Christmas Is You על פסגת העולם

‘All I Want For Christmas Is You’, "כל מה שאני רוצה לחג המולד זה אותך" של מריה קארי הגיע למקום הראשון בבריטניה בפעם הראשונה, 26 שנים לאחר שיצא לראשונה. השיר הגיע למקום השני כשהוא יצא לראשונה בשנת 1994. הוא חזר למצעד הבריטי מדי שנה מאז 2007. 10.8 מיליון איש האזינו לשיר בסטרימינג בשבוע האחרון. קארי שברה את שיא הביקוש לשיר בסטרימינג ב -2020.

קארי עצמה חגגה את החדשות: "חג שמח בריטניה, סוף סוף הצלחנו !!! אנו שומרים על רוח חג המולד ביחד למרות השנה העגומה שעברה עלינו. אוהבת אותכם תמיד! שמחה לעולם!"

ההצלחה שלה האפילה על אחד משירי חג המולד הגדולים והאהובים על הבריטים Last Christmas של הצמד Wham! שמגיע השבוע למקום השני. הישר הזה שהה חמישה שבועות במקום השני בחג המולד 1984.

השיר נכתב והופק על ידי קארי וולטר אפאנאסייף, שהיה בזמנו המעבד של וויטני יוסטון, שהפיק וכתב אחדים מלהיטיה של קארי, כולל "One Sweet Day" ו- "Hero". הוא גם זכה בפרס הגראמי לשנת 1999 על הפקת משותפת של "My Heart Will Go On" של סלין דיון. קארי ואפנאסייף כתבו את השיר בקיץ 1994. הוא העלה רעיונות מוסיקליים על פסנתר בזמן שהיא פיתחה את הלחן והמילים.

מריה קארי All I Want For Christmas Is You

מריה קארי הקליטה גרסה של השיר לתוכנית Carpool Karaoke של ג'יימס קורדן בשנת 2016, בהשתתפות אדל, ליידי גאגא, אלטון ג'ון ועוד

