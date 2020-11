ג'וזף הודאק ממגזין "רולינג סטון" כתב בבקורת על Starting Over, השיר של זמר הקאנטרי כריס סטייפלטון, "זה שיר ליום חדש וכמו שאומר שמו – התחלה חדשה". ג'ייסון ליפשוץ מה"בילבורד" הציג הציג את השיר בהתייחס למגפת הקורונה: "השיר נועד לרגע זה, אמצע שנה מוכת חרדה, כאשר הקול המחוספס של סטפלטון מספק תקווה לעתיד טוב יותר".

מוזר לחשוב שכריס סטייפלטון הוציא את אלבום הבכורה שלו רק לפני חמש שנים. לפני כן, המוסיקאי יליד קנטקי, עסק למעלה מעשור בכתיבת להיטים עבור כוכבי מוזיקת קאנטרי אחרים, מקני צ'סני Kenny Chesney ועד לוק בריאן Luke Bryan. עם יציאת של Traveller, הזוכה בגראמי בשנת 2015, הוא הפך מאחד הסודות השמורים ביותר של נאשוויל לאחד מאמני הקאנטרי הגדולים ביותר שלה.

ב- Starting Over, התקליט הרביעי שלו, סטייפלטון מרכך את הצד המרדן יותר שלו כדי לבטא יותר דמות של מלח הארץ. הוא עדיין שר שירים כמו "השטן תמיד גרם לי לחשוב פעמיים" (“Devil Always Made Me Think Twice”), אבל הוא מרוכך בכל מה שקשור ליחסים עם אשתו וחברתו ללהקה, מורגן סטייפלטון, בשיר “When I’m With You”.

יש מקום לשיר מחוספס כמו “Arkansas”, עם ריפים פריכים וסולו גיטרות חשמליות רועשות. "Watch You Burn" הוא תגובה לירי בלאס וגאס ב -2017, בעוד "השיר של מגי", על חיית מחמד אהובה, סנטימנטלי אך לא סכריני. כתמיד, כתיבת השירים של סטייפלטון היא חסכונית, והוא מתמודד עם נושאים מועדפים ברגישות/

ההפקה של דייב קוב שותפו הוותיק שלו, מהמפיקים המהוקצעים ביותר של נאשוויל, פונקציונאלית ומסייעת לקווי המתאר המוסיקליים של סטייפלטון. מאלבומי הקאנטרי המשובחים שיצאו בשנה האחרונה.

כריס סטייפלטון Starting Over רשימת שירים

1. “Starting Over”

2. “Devil Always Made Me Think Twice”

3. “Cold”

4. “When I’m With You”

5. “Arkansas”

6. “Joy of My Life”

7. “Hillbilly Blood”

8. “Maggie’s Song”

9. “Whiskey Sunrise”

10. “Worry B Gone”

11. “Old Friends”

12. “Watch You Burn”

13. “You Should Probably Leave”

14. “Nashville, TN"

