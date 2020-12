האוסף שנבחר בידי של כריס קורנל המנוח כולל 10 שירי כיסוי. הוא הוקלט בשנת 2016. בחירת השירים מספקת הסתכלות אישית על האמנים האהובים עליו, על טעמיו ועל השירים שנגעו בו. זהו אלבום האולפן האחרון השלם שלו שכולל גרסאות ל – "Watching The Wheels" של ג'ון לנון, "Sad Sad City" של גוסטלנד אובסרווטורי, Jump Into The Fire" של הארי נילסון, "You Don't Know Nothing About Love" של קארל הול, "Showdown" של אלקטריק לייט אורקסטרה, "To Be Treated Rite" של טרי רייד, "Stay With Me Baby" של לוריין אליסון, "Get It While You Can" שנחשף ע"י ג'ניס ג'ופלין, גרסת אולפן חדשה של "Nothing Compares 2 U"מאת פרינס (המוכר משינייד אוקונור), "Patience" של גאנז אנד רוזס, שיצא ביום הולדתו ב-2020 והגיע למקום הראשון בדירוג שירי המיינסטרים רוק בבילבורד.

בכל כלי הנגינה ב- No One Sings Like You Anymore ניגנו כריס קורנל וברנדן אובראיין, שגם הפיק את האלבום ומיקסס אותו.

הקאברים מחזקים את האהבה לקורנל, זמר מלא תשוקה, רוקר נפלא של עם הרבה שעות שירה בהרכבים כסאונדגארדן ובאודיוסלב (שלא לומר סדרה של אלבומי סולו). זהו קורנל על כל גווניו, בעיבודים פונקציונאליים שמעשירים את השירים. זה אלבום קאברים של בחירות ייחודיות, שממשיך את קורנל שהכרנו, עוד פרק חיוני בדרכו האומנותית, שמעצים את גודל האבידה.

כריס קורנל No One Sings Like You Anymore רשימת השירים

01 Get It While You Can Janis Joplin cover

02 Jump Into the Fire Harry Nilsson cover

03 Sad Sad City Ghostland Observatory cover

04 Patience Guns N’ Roses cover

05 Nothing Compares 2 U Prince cover

06 Watching the Wheels John Lennon cover

07 You Don’t Know Nothing About Love Carl Hall cover

08 Showdown Electric Light Orchestra cover

09 To Be Treated Rite Terry Reid cover

10 Stay With Me Baby Lorraine Ellison cover

