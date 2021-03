לאון ברידג'ס וקייטה יאנג Like a Ship

לאון ברידג'ס וקייטה יאנג מחדשים את השיר שהקליט במקור הכומר טי.אל. בארט בשנת 1971. החידוש הוא את השיר עבור האלבום Truth To Power שנועד לגייס כספים כדי לתמוך ולעורר מודעות לעסקים עצמאיים בבעלות שחורים בסביבת העיר פורת וורת' בטקסס ממנה מגיע ברידג'ס. למרות שהקאבר החדש מצדיע לגרסה המקורית, ברידג ויאנג הוסיפו דקה ומודולציה אנרגטית, שמעצים את נשמת המקור. זהו הומאז אמיתי.

"Like A Ship" הוזכר ונדגם בשירים רבים של היפ ו- R&B לאורך השנים, כולל Life of Pablo של קניה ווסט. חוזרים למקורות השירה האפרו אמריקנית הדתית, סולקלאסיק, השפעות הגוספל והספיריצ'לס, שירה השאלה והתשובה, עיבוד מסעיר לצליל אורגן המונד. מעניין איך שיר וביצוע כאלה חודרים היום לערוצי המיינסטרים? האם הקורונה החזירה את התרבות אחורה?

