למרות היותו של השיר כתוב כשיר אהבה, הוא נכתב, למעשה, בהשראת השואה. לאונרד כהן נזכר: "ידענו על כך, שבמחנות ההשמדה, ליד המשרפות, רביעית מיתרים אולצה להופיע ולנגן ממש בזמן שהאימה הזאת נמשכה. אלה הנגנים שגם גורלם נגזר, והם ניגנו מוסיקה קלאסית בזמן שאסירים אחרים נשרפו.

"אז, המוזיקה הזאת של 'הרקידי אותי ליופייך עם כינור בוער', משמעותה – היופי שיש בו השלמה עם החיים וסופם, ועם זאת היסוד הנלהב שבהשלמה הזאת. זאת שפה שאנו משתמשים בה בענייני אהבה. זה לא ממש חשוב שהמאזין ידע את מקור ההשראה, כי המוטיב המרכזי הו התשוקה".

השיר פותח את האלבום Various Positions של לאונרד כהן מ-1984 בהפקת John Lissauer, מי שהפיק לכהן את New Skin for the Old Ceremony מ-1974. האלבום הזה הכיל גם את Hallelujah. לדבריו של המפיק, המטרה היתה להוציא שני שירים שייהפכו את לאונרד כהן לאמן בינלאומי. כהן מעולם לא התבקש לכתוב המנונים. זה פשוט קרה.

השיר הוקלט באמצעות פסנתר/ סינתיסייזר צעצוע מסוג קסיו שלאונרד כהן רכש במהלך שהותו בברודוויי. המפיק Lissauer נזכר, שהוא הגיע למלון של כהן ושמע אותו שר את השיר לצלילי הצעצוע. כהן השתמש בו גם לאפקטים של תופים (דראם ביט) "הוא חייך כמו ילד בבית הספר, אהב את הפשטות של הכלי ואת העובדה שאין נגנים מקצועיים סביבו. מהבחינה הזו, לאונרד יכול להיות עקשן מאוד. הקלטנו את זה עם צעצוע הקאסיו. בסופו של דבר הביט בכלל לא הוכנס לשיר, ובמקומו קיבלנו לאונרד כהן והזמרת ג'ניפר וורנס כמלווים בשירה רכה, מה שהפך את האווירה שבשיר למפתה".

**** בין גרסאות הכיסוי לשיר – מרלן פיירוקס, זמרת הג'אז הקנדית. ולהקת The Civil wars.

הרקידי אותי ליופייך בכינור בוער/ הרקידי אותי מבעד לפאניקה עד שאאסוף עצמי /הרימי אותי כמו ענף זית והיי לי שובך יונים/ הרקידי אותי עד סוף האהבה/ הרקידי אותי עד סוף האהבה

הו, תני לי לראות את יופייך, כשהעדים יעזבו/ תן לי להרגיש שאת זזה כמו שהם עושים בבבל/ הראי לי לאט את מה שידעתי על הגבולות/ הרקידי אותי עד סוף האהבה/ הרקידי אותי עד סוף האהבה

הרקידי אותי לחתונה עכשיו, הרקידי אותי עוד ועוד/ הרקידי אותי בעדינות רבה וזמן רב/ שנינו מתחת לאהבתנו, שנינו מעליה/ הרקידי אותי עד סוף האהבה/ הרקידי אותי עד סוף האהבה

הרקידי אותי לילדים שמבקשים להיוולד/ הרקידי אותי מבעד לווילונות שהנשיקות שלנו יישנו/ הרימי עכשיו אוהל של מחסה, בכל חוט קרוע/ הרקידי אותי עד סוף האהבה

הרקידי אותי ליופייך בכינור בוער/ הרקידי אותי מבעד לפאניקה עד שאאסוף עצמי בבטחון/ געי בי בידך העירומה או געי בי בכפפתך/ הרקידי אותי עד סוף האהבה/ הרקידי אותי עד סוף האהבה/ הרקידי אותי עד סוף האהבה

Dance me to your beauty with a burning violin

Dance me through the panic till I'm gathered safely in

Lift me like an olive branch and be my homeward dove

Dance me to the end of love

Dance me to the end of love

Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone

Let me feel you moving like they do in Babylon

Show me slowly what I only know the limits of

Dance me to the end of love

Dance me to the end of love

Dance me to the wedding now, dance me on and on

Dance me very tenderly and dance me very long

We're both of us beneath our love, we're both of us above

Dance me to the end of love

Dance me to the end of love

Dance me to the children who are asking to be born

Dance me through the curtains that our kisses have outworn

Raise a tent of shelter now, though every thread is torn

Dance me to the end of love

Dance me to your beauty with a burning violin

Dance me through the panic till I'm gathered safely in

Touch me with your naked hand or touch me with your glove

Dance me to the end of love

Dance me to the end of love

Dance me to the end of love



