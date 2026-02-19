לאנה דל ריי הוציאה סינגל חדש White Feather Hawk Tail Deer Hunter

לראשונה זה כמעט שנה, לאנה דל ריי חוזרת עם מוזיקה חדשה.

“White Feather Hawk Tail Deer Hunter” הוא השחרור הראשון של דל ריי מאז צמד השירים מ-2025 —

“Henry, Come On” ו-“Bluebird”.

“זה השיר שחיכיתי לו,” אמרה דל ריי לעוקביה באינסטגרם בהודעת וידאו מוקדם יותר החודש.

חומרי הפרומו מציינים כי יציאת “White Feather Hawk Tail Deer Hunter” חופפת לתחילתה של שנת הסוס.

הקטע חושף רבדים חדשים בצליל ה-Southern Gothic שהיא מפתחת לקראת אלבומה החדש – ההמשך לאלבום 2023

בנקודה מסוימת בבלדה המינימליסטית והמסתורית שרה דל ריי:

“הוא צייד האיילים שלי עם נוצת-הנץ הלבנה…

אוהב לשמור עליי קרירה ברוח הקיץ החמה /

אוהב לדחוף אותי על מכסחת ה-John Deere הירוקה /

אני יודעת שהיית רוצה גבר כזה — איזה באסה.”

בהודעת הווידאו סיפרה דל ריי כי כתבה את השיר יחד עם בעלה, ג’רמי דופרין, וכן עם גיסה ג’ייסון פיקנס ואחותה צ’אק גרנט.

הם גם עבדו יחד על הקליפ.

דל ריי הפיקה את השיר במשותף עם דרו אריקסון וג’ק אנטונוף..הקטע כולל סמפול של “Laura” בביצוע זמרת הג'אז המהוללת אלה פיצ'ג'ראלד.

