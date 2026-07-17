להקת סווייד (Suede) מכריזה על הוצאה מחודשת לציון 30 שנה לאלבום Coming Up

האלבום, שהיה השלישי של סווייד, זינק למקום הראשון במצעד האלבומים הבריטי והניב חמישה סינגלים מצליחים בשיאה של תקופת הבריטפופ. הוא גם זיכה את הלהקה במועמדות השנייה שלה לפרס המרקורי. סינגלים בולטים כמו 'Trash', 'Saturday Night' ו-'Beautiful Ones' הם כולם חלק קבוע מהופעות החיות של הלהקה גם כיום.

כשיצא בשנת 1996, Coming Up היה אלבום של "הכול או כלום". אחרי יצירת המופת האפלה Dog Man Star, הלהקה עמדה בפני משבר: הגיטריסט והשותף היצירתי המרכזי ברנרד באטלר עזב, ורבים בתקשורת הבריטית היו משוכנעים שסווייד סיימה את דרכה. במקומו הגיע הגיטריסט הצעיר ריצ'רד אוקס, שהיה רק בן 17–18, והלהקה בחרה לא לנסות לשחזר את האלבום הקודם אלא לפנות לכיוון זוהר, קליט ופופי יותר. ההימור הצליח מעל ומעבר

לציפיות:

אם Dog Man Star היה אלבום של לילה, בדידות ודקדנס, Coming Up הוא אלבום של אורות ניאון, רחובות עירוניים וחלומות נעורים. הסולן ברט אנדרסון אינו נוטש את הדמויות השוליות והבודדות שאכלסו את שיריו, אבל הוא מלביש אותן במנגינות זוהרות יותר.השיר הפותח, "Trash", הוא כמעט מניפסט – "אנחנו כאבק הנישא ברוח" ("We are the litter on the breeze…").. זהו המנון לכל מי שמרגיש חריג או לא שייך. במקום להתבייש בכך, השיר הופך את ה"שוליות" למקור גאווה.

זהו האלבום הפופי ביותר של הלהקה. להיטי פופ עטופים בגיטרות גלאם, סינתיסייזרים ואנרגיית רוק.כמעט כל שיר כולל פזמון קליט גם הבלדות, כמו By the Sea או Saturday Night, אינן נשענות על דרמה מוגזמת אלא על מלודיות נקיות ואלגנטיות. יש תחושה שהלהקה החליטה שכל שיר צריך להיות מועמד לסינגל – ואכן חמישה מתוך עשרת שירי האלבום הפכו ללהיטי ענק.

ריצ'רד אוקס לא ניסה להיות ברנרד באטלר, וירטואוז דרמטי עם סולואים גדולים. אוקס מנגן בצורה חסכונית יותר. הגיטרה שלו משרתת את השירים במקום להשתלט עליהם. זו אחת הסיבות שהאלבום נשמע קליל ונגיש יותר מקודמו.

השירים של ברט אנדרסון התמקדו בנושאים המוכרים שלו – נעורים, מיניות., תהילה., ניכור, זהות, הרצון לברוח מהשגרה. הדמויות שלו עדיין חיות בשולי החברה, רק שהפעם הן רוקדות במקום להתאבל.

המפיק אד בולר העניק לאלבום צליל חד ובהיר. הגיטרות, הקלידים והשירה נמצאים בחזית. יש מי שסבורים שההפקה מעט "דקה" מבחינת עומק הבס והתופים, אך אחרים רואים בכך חלק מהאסתטיקה הזוהרת והמהירה של האלבום.

לאורך השנים השתנה היחס ל-Coming Up. בזמן יציאתו הוא נתפס בעיקר כהצלחה מסחרית מסחררת, בעוד שמבקרים רבים העדיפו את האפלוליות של Dog Man Star. עם הזמן התברר שהוא אינו רק "אלבום הלהיטים" של סווייד, אלא אחד מאלבומי הבריטפופ החשובים של שנות ה־90. רבים רואים בו כיום את האלבום שהציל את הלהקה והוכיח שאפשר להמציא את עצמך מחדש מבלי לאבד את הזהות

Coming Up אינו האלבום העמוק ביותר של סווייד וגם לא הניסיוני ביותר. אבל הוא אולי האלבום השמח ביותר שלהם – לפחות על פני השטח. מתחת למלודיות הזוהרות ולפזמונים המיידיים מסתתרים אותם גיבורים בודדים שברט אנדרסון תמיד אהב לכתוב עליהם.

זהו אלבום שמוכיח שלהקת רוק יכולה להמציא את עצמה מחדש בלי לוותר על אישיותה. במקום להילחם בעבר, סווייד בחרה לחבק את הפופ, הגלאם והמלודיה – והתוצאה היא אחת מפסגות הבריטפופ של שנות התשעים, אלבום שנשמע גם כיום רענן, סוחף ומלא חיים.

Suede – Beautiful Ones להקת סווייד (Suede) מכריזה על הוצאה מחודשת לציון 30 שנה לאלבום Coming Up

סווייד בהיכל מנורה

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