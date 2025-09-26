""Something In The Heavens"" הוא הסינגל השני מתוך אלבומו השלישי המיוחל של לואיס קפלדי, לאחר "Survive" שיצא ביוני 2025. השיר הושמע לראשונה ב-6 בספטמבר 2025, במהלך ההופעה הראשונה של סיבוב ההופעות של לואיס קפלדי בבריטניה ואירלנד בקיץ 2025, בשפילד, אנגליה.

תקשבו לטון: הכי גבוה שלואיס קפלדי שר אי פעם על עם ריקנות אחרי פרידה אבל בו־זמנית נושא בתוכו תקווה עמומה שדברים יתחברו מחדש — אולי לא בעולם הזה, אבל "בשמים" (in the heavens).

“You’re gone, but something in the heavens tells me that we’ll be together again”.

הטקסט משתמש בדימויים פשוטים ורגשיים, כמו עיניים, ידיים, עננים, חורף רגשי (“days of permanent grey”) – כולם מצביעים על עצב, היעדרות, וגעגוע. השורה “In a million lives, you’re the one I’d choose” מדגישה את הרעיון: גם אם החיים חוזרים על עצמם בזה אחר זה, הדובר בוחר דווקא בה — זו הצהרת אהבה נצחית כמעט, או אידיאלית.

המשפט “Tonight could be the last time, your heartbeat and mine are ever this close” משדר תחושת דחיפות, כאילו הרגע הזה הוא רגע אחרון שהקרבה בו עדיין אפשרית

השיר אינו בהכרח מדבר על מותו של מושא האהבה — הוא יכול להיות גם פרידה, ריחוק, אהבה שנסתיימה אך לא נשכחה. הפרשנות תלויה במאזין.

זוהי בלדת פופ נגישה מאוד בעלת עומק רגשי. קפלדי אינו מתפרץ מיד, אלא בונה את עצמו את השיר בקצב הדרגתי. ליווי נשען על פסנתר ותמיכה מינימלית של אנסמבל, כך שהקול והטקסט ניצבים במרכז הבמה.

הביצוע באולפן Abbey Road, כפי שהוא מוצג כקליפ ביצוע, מציב דגש על האותנטיות: אין עיטורים מיותרים, הכל שקוף ומכוון לרגש. קול חזק, רגשי ועדין בעת ובעונה אחת — הוא יודע לגעת ברגש מבלי להיגרר לקיטש (למרות שהנושא מטבעו עלול להיות קיטשי).

“Something In The Heavens” הוא שיר שממשיך את הקו הרגשי העמוק של לואיס קפלדי,בצורה יותר בוגרת וממוקדת. השיר בולט בפשטותו ובכך שהוא שם את הקול, הרגש והטקסט במרכז כמעט בלי קישוטים מיותרים.

לואיס קפלדי Something In The Heavens

Eyes of emerald and white, more precious than gold

Hands as soft as the sand but harder to hold

Tonight could be the last time, your heartbeat and mine are ever this close

But life can cut like a knife, that's just how it goes

But, till the day I die, I will dream of you

In a million lives, you're the one I'd choose

I'll love you till my last breath

You're gone, but

Something in the Heavens tells me that we'll be together again

I'll see you around the bend

You're gone, but

Something in the Heavens tells me that we'll be together again

Sounds of gathering clouds are all that I hear

Just days of permanent grey since you disappeared

But, till the day I die, I will dream of you

In a million lives, you're the one I'd choose

I'll love you till my last breath

You're gone, but

Something in the Heavens tells me that we'll be together again

I'll see you around the bend