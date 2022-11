לואי טומלינסון Faith in the Future

האבא, האמא, הדוד והדודה של המיינסטרים?. עיתונות הרוק ברובה קטלה את החדש של לואי טומלינסון. (רק ה "ניו מיוזיקל אקספרס" נתן לו 8). המעריצים כרגיל דילגו עליה. "אני לא יכול להפסיק להאזין לאלבום הזה", כתב אחד מהם. לא התלבטו. חילקו לו הרבה "10". Faith in the Future הוא שם מושלם לאלבום כובש פסגות המכירות והסטרימינג. אלבום הסולו השני הזה של חבר להקת הבנים One Direction.

לואיס טומלינסון תמיד הרגיש כמו החבר הכי מפוספס בלהקתו. בעוד שחבריו לעבודה לשעבר מצאו מסלולים ספציפיים, הוא דילג בין ז'אנרים, וניסה הכל מ-EDM ועד מוסיקה נוסח אואזיס בהובלת גיטרה. אלבום הסולו הראשון שלו, Walls, היה חסר זהות נשמע כחסר מטרה.

"אמונה בעתיד" מנסה להתמודד עם זה. טומלינסון בקולו הגבוה שוחה כעת בים של השפעות. ב-Bigger Than Me, סערת תופים גועשת מאיימת להאפיל על את השירה של טומלינסון, בעוד ב-Face the Music, הגיטרות מספקות לו דלק באוקטן גבוה. בינתיים, Out of My System מזכיר המוסיקה המוקדמת של Arctic Monkeys. נראה כי מבחינתו – זו התפתחות של ממש.

יגידו שהוא נחמד מדי, אבל הוא מוכיח . כתיבת השירים יציבה ומעוצבת היטב, נשענת על שורשי האינדי שלו – אתה יכול לשמוע רוחות רפאים של הגאלאגרס מאואזיס, משהו מקולדפליי – מבלי להמציא משהו חריג.

Faith in the Future הוא אלבום בעל סאונד מגוון שישמש לטומלינסון בסיס מעולה להופעות. כאלבום שנכתב והופק במהלך המגיפה לאורך שנתיים, הוא מרגיש הכל מלבד מבודד או מדופרס כשהביטחון שלו זורח לכל אורך של התקליטו ומשדר תחושה חמימה. טומלינסון יצר בקפידה מבחר של שירים, אינדי-רוק, פופ-פאנק, בלדות אקוסטיות, גראנג' נינוח ומנגינות פופ תוססות, מדשדש בין השפעות מגוונות של שנות ה-תשעים והאלפיים . נשאר נאמן לעצמו באופן לא מתנצל.

Louis Tomlinson – Bigger Than Me



;

Louis Tomlinson – Out Of My System

