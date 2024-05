לוצ'יאנו ביונדיני מנגן נינו רוטה ואניו מוריקונה

אקורדיון וג'אז אינם חיזיון נפוץ, אבל כשהאקורדיוניסט האיטלקי, לוציאנו ביונדיני, מנגן עם שלישייה ישראלית מעולה מוסיקה של ענקי מלחיני הסרטים – נינו רוטה ואניו מוריקונה, מקבלים עולם שכולו עונג ג'אז.

ביונדיני הוא מוזיקאי שיודע להשתלב בהקשרים מוזיקליים הטרוגניים מאוד, ביצועיו בולטים בנגינת אקורדיון וירטואוזית, בתשוקה גדולה וביכולת ליצור דו שיח מלהיב עם הנגנים שלצידו. זה מה שקרה במועדון גריי. החיבור שלו עם יהונתן כהן בסקסופונים, אלון ניר – קונטרבס, שי זלמן – תופים נשמע מדהים, גם על רקע העובדה שהם ערכו חזרה אחת בלבד.

המוסיקה לקולנוע אינה בדיוק יצירה בפני עצמה, זו מוסיקה המעצימה את החוויה הויזואלית והדרמטית, שהצופה נחשף בפניה. היא עשויה להחזיר לסצינות מהסרטים, אבל היא גם עומדת לעיתים בפני עצמה, ונחשבת בעלת אלמנטים קלאסיים.

כששומעים מוסיקה של נינו רוטה, עולות תמונות מסרטיו של פליני. זוהי מוסיקה שיש בה כמעט הכל עצב צובט, מוסיקה קרקסית, פולקות, טרנטלות, מוסיקת של בתי קפה ובארים מלאת חושניות של רומבות, סמבות וטנגו, שזורה מוטיבים ג'אזיים מלטפים. זוהי גם מוסיקה עצובה ומלנכולית ספוגה בנוסטלגיה על גבול השמאלץ ("לילות לבנים", "לה סטראדה", "הסנדק"). למרות מורכבותה וריבוי פניה וניגודיה, היא נגישה וזורמת בשינויי קצב, צבע ואווירה.

אניו מוריקונה? נדמה שלא מעט סרטים נהנו מהמוסיקה שלו. רשימה חלקית: "פעם במערב" "המשימה", "סינימה פאראדיסו", "צ’איי מאיי" ("המקצוענים"), "פראנטיק", ה"משימה", "המלט", "סאקו וואנצטי", "שמי הוא אף אחד".

ביונדיני והשלישיה יצרו מארג נפלא על היצירות של השניים בקו התפר בין קומפוזיציה לאלתור, בחיבור בין צורה לחופש, המהווה את הליבה של הג'אז. הנגינה של יהונתן כהן בסקסופונים ובחליל מול נגינתו של ביונדיני יצרה את התחושה של ראשים יוצרים מדברים, שיכולים לצאת מחר לסיבוב הופעות. הדואטים ביניהם נשמעו כאילו נועדו. נגינתו של כהן מלאת נשמה. הוא לא רק למד את המוסיקה הזו. הוא חווה אותה בנימי נפשו.

ביונדיני מנגן בתשוקה ובעוצמה רגשית. הוא לא נותן למנגינה הסנטימנטלית להשתלט, מכופף אותה ללא הרף במהלך הנגינה, משחק סביבה. זה, מה שגורם לה להיעלם ולהופיע מחדש כבקסם. המרקם שנוצר מעיד על הדמיון, ועל התשוקה שביחד יוצרים צליל צבעוני, שגורם לך להתמכר.

לוצ'יאנו ביונדיני – אקורדיאון, יהונתן כהן – סקסופונים, אלון ניר – קונטרבס ושי זלמן – תופים.

צילומי סטילס: מרגלית חרסונסקי

La Dolce Vita

Romeo and Giulietta duo with tenor sax

81/2

Cinema Paradiso

Solo

Love Affair

Prima del cuore

What is there what is not

1st set נינו רוטה

La dolce vita

The god father

Romeo and Giulietta duo with tenor sax

La strada

Stagione

8 1/2

The god father 2nd version

2nd set – אניו מוקיקונה

Metti una sera a cena

Cinema paradiso 1-2

Deborah’s theme

Solo

Once upon a time in America

Love affair duo with flute

What is there what is not

Prima del cuore

