לורה (Lura) מגיעה מכייף ורדה חצי אי באוקיינוס אטלנטי, מקום שהתפרסם בזכות סזריה אבורה. פולק פשוט, תערובת של פורטוגזית ואפריקנית. השירים שלה מבוססות על מוזיקה מסורתית מקייפ ורדה ומושפעים ממוזיקה אפריקאית ומוזיקה מערבית עכשווית.לורה ממשיכה מסורת של זמרות קייפ ורדיות גדולות כמו סזריה אבורה שמשתתפת כאן בשיר השני – Moda Bo. אבל: היא יותר קצבית, יותר מודרנית, פחות מינימליסטית

זהו אוסף מהקלטותיה של הזמרת, מגוון ויפהפה, הכולל הכול: משירה קורעת לב בסגנון Fado ועד קטעי ריקוד קצביים ושמחים. מעבר להיותה אמנית Afro-pop שלעיתים עוברת עיבודים “כבדים” מדי על ידי מפיקים אירופאים, לורה היא אמנית גדולה בזכות עצמה, והמוזיקה הזו היא מהאותנטיות בז'אנר מוסיקת העולם.

המוזיקה של לורה נטועה במסורת של Cape Verde מקום שבו אפריקה ואירופה (בעיקר פורטוגל) והאוקיינוס האטלנטי נפגשים. השירים נעים בין עצב עמוק לבין שמחת חיים קצבית.

סגנונות מרכזיים באוסף: מורנה (Morna) כאב ונוסטלגיה, הז’אנר המזוהה ביותר עם קייפ ורדה מזכיר את ה- Fado הפורטוגזי.Funaná ו־Batuque מביאים צד אחר – קצב מהיר, שורשים אפריקאיים, אנרגיה כמעט שבטית האוסף מאזן בין הראש (רגש), לגוף (תנועה). ללורה: קול חם, עמוק, משדרת תחושת געגוע, גלות, אהבה אבודה. זהו קול גמיש, נע בין רוך לעוצמה, יכולת להעביר רגש בלי מאמץ. היא לא “צועקת” את הדרמה – היא נושמת אותה.

"Best Of Lura” הוא שער כניסה מצוין למוזיקה של קייפ ורדה ואוסף שמדגיש אמנית עם זהות ברורה.ומראה איך מוזיקה יכולה להיות גם שורשית וגם גלובלית בלי לאבד את הנשמה.

לורה (כייף ורדה) Best Of Lura