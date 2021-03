לורטה לין Still Woman Enough

לורטה לין כבר בת 88, ועדיין Still Woman Enough. זה השם שניתן לאלבום הסולו הארבעים ושש של זמרת-יוצרת מוזיקת קאנטרי האמריקאית לורטה לין. זהו גם שמה של האוטוביוגרפיה שלורטה הוציאה ב-2002.

האלבום הופק על ידי בתה של לין, פטסי לין ראסל וג'ון קרטר קאש, בנם של ג'וני קאש וג'ון קרטר קאש.

Still Woman Enough הוא כל מה שאפשר לצפות מאוסף קונספט כזה. יש כאן שפע מדהים של שירי קאנטרי להנאת אוהבי הסגנון וגם למתחילים ומצטרפים חדשים. העיבודיםשומרים על פשטות השירים, בדרך כלל נשענים על צלילים לא מוגברים כדי להבליט את קולה של לין. המסע של לין לא תמיד היה קל. מה שמדהים הוא שאחרי 60 שנות קריירה שלה, הניסיון שלה עדיין מזין יצירתיותה.

לורטה לין חוזרת לאחור עם גרסה נלהבת של "Keep On The Sunny Side", קלאסיקת קאנטרי ותיקה, יש גם חומר חדש, אבל המסר תמיד זהה, עם דגש על כוח ויכולות מולדות של נשים.

Still Woman Enough הוא אוסף נעים, נוסטלגי, מבריק מדי פעם, שמשתלבת בקפידה בקטלוג של אגדת הקאנטרי ומציגה אותה בפני מעריצים צעירים יותר שאוהבים כוכבות קאנטרי עכשויות כמרגו פרייס וקייסי מוסגרייבס, אך עדיין לא מצאו את הדרך חזרה ללין וקיטי וולס.

Still Woman Enough משמש עדות לחוסנה של לין ולסירובה לצאת לפנסיה. אין כיום הרבה אלבומי קאנטרי מסורתיים שהוקלטו לאחרונה, לכן Still Woman Enough הוא משב רוח חמים עד מלהיב מן העבר.

Loretta Lynn – Coal Miner's Daughter (Recitation)

