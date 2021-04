לורי אנדרסון Big Science

This Is The Time and this Is The Record of the time

כך פותחת לורי אנדרסון את אלבומה המסעיר ביג סיינס, שהקדים את זמנו בשנת 1982. כשאני מאזין היום לאלבום, הוא נשמע לי מה זה רלוונטי, ממש אלבום שמתאים גם לזמן הזה. Big Science יוצא מחדש ברגע מתוזמן מאוד: אמריקה ממציאה את עצמה מחדש. זו משימת הצלה של הדמוקרטיה, המובילה לחלוקה הוגנת יותר של עושר, לטיפול בגזענות שנמשכת. הפרויקט הגדול של אנדרסון (ילידת 1947) ב- Big Science היה בחינה ביקורתית וחרדתית של ארה"ב. דיסק נאראטיבי, ויזואלי גם תיאטרלי.

לורי אנדרסון – במאית של סרטים קצרים שהציגה את הסרטים שלה בפסטיבלים, כאשר היא מלווה אותם בכינור. אנדרסון מתארת את המוסיקה שלה "ויזואלית". שימו לב לשיר "הו, סופרמן", להיט הסינתיסייזר הקולי – שגם אותו יצרה אנדרסון בהשראת סרט. כך נוצרה יצירה רב סגנונית, פופ-אלקטרו-קלאסית, סינמטית. לורי אנדרסון לוקחת אותנו לעולמה, לסיפור שלה. לערוצי הדימיון שלה. לזרם המחשבות שלה. פוליטיקה? הקטע Big Science עוסק בטכנולוגיה המודרנית, בתיעוש, משרטטת את המדינה כמטוס מתרסק. סדרה של סיפורים על דמויות מוזרות.

"או סופרמן" עוסק במשימה להחזיר אמריקנים במהלך המהפכה האיראנית 52 דיפלומטים אמריקאים שהוחזקו על ידי איראן במשך יותר משנה כבני ערובה. אנדרסון עצמה אמרה כי השיר קשור ישירות למבצע "Eagle Claw", מבצע חילוץ צבאי שנכשל: כישלון שכלל התרסקות מסוק. אסון זה הוכיח כי הסופרמן האמריקני הצבאי-תעשייתי אינו בלתי מנוצח, וכי האוטומציה והאלקטרוניקה המוזכרים בשיר לא תמיד ינצחו. התרסקות המסוק, אמרה אנדרסון, הייתה ההשראה הראשונית לשיר. כש O Superman הפך ללהיט, תחילה בבריטניה ואח"כ במקומות אחרים, אנדרסון הופתעה עד כדי תדהמה.

"הו סופרמן" הוא שיר שאנדרסון שרה בהשראת זמר הטנור צ'ארלס הולנד ששר אריה ששמה O Souverain מהאופרה Le Cid של מסנט. גם "Let X=X" נחשב לאחד הקטעים היותר מובחרים בולטים בדיסק.

עד לסינגל הפריצה שלה, אנדרסון הייתה יוצרת-מבצעת אוונגרדית וממציאה, בתחומי באמנות החזותית ושיתפה פעולה עם אמנים דומים כמו ויליאם בורוז וג'ון קייג'. שנות ה -70 – שלה ייזכרו ו לא רק בזכות עניבות רחבות, מעילים ארוכים ומגפיים גבוהים והמראה האתני, אלא גם לפעילות הפמיניסטית בתקופה של אנרגיה גבוהה לאירועי אמנות בנושא הפמיניזם. אלה היו מתחמקים מטבעם, והדגישו תהליך על פני מוצר. שורשים שחזרו לדאדה (זרם מופשט באמנות ובספרות בתחילת המאה ה-20) לקבוצת גרופ זירו הגרמנית שניסתה בסוף שנות ה -50 ליצור משהו חדש מהריסות מלחמת העולם השנייה, ולפלוקסוס, שהיתה פעילה בשנות ה -60 וה -70.

מה שברור הוא שאנדרסון הייתה מהראשונים, אם לא הראשונה לצפות את עידן הטכנו במוסיקה לפני שזה החל. Big Science מעולם לא היה רלוונטי יותר מאשר עכשיו. למי שמכיר – מומלץ להקשיב מחדש. למי שלא – חובה. פרויקט שעדיין מתעמת עם השאלות הדחופות.

