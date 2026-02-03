לורן היל הובילה חגיגת סול בגראמי 2026 לזכרם של רוברטה פלאק וד'אנג'לו

“מעולם לא הייתה לנו הזדמנות לעשות את זה יחד על הבמה. תפנו זמן לאנשים שאתם אוהבים כל עוד אתם יכולים,” אמרה, לפני שהציגה את הלהקה שלו, The Vanguard, ופתחה בביצוע. ד’אנג’לו נפטר באוקטובר, לאחר “מאבק ממושך ואמיץ” בסרטן הלבלב. הוא היה בן 51.

בהמשך הופעתה בטקס הצטרפו אל היל מספר כוכבי R&B, בהם לורין היל, ג’ון באטיסט, ליאון ברידג’ס, אלקסיה ג’יי, ללה האת’אוויי, אוקטובר לונדון, ג’ון לג’נד, צ’אקה קאן, ווייקלף ז’אן, מרקוס מילר, רפאל סאדיק. ואחרים. הם חלקו מחווה לאייקון מוזיקה נוסף שהלך לעולמו – רוברטה פלאק.

כוכבת ה-R&B והג’אז נפטרה בגיל 88 בפברואר בשנה שעברה. היא נודעה במיוחד בזכות להיטים כמו ‘The First Time I Ever Saw Your Face’, ‘Feel Like Makin’ Love’ ו־‘Killing Me Softly With His Song’. מותה הגיע לאחר מאבק של שלוש שנים במחלת ALS.

לזכר חייה ומורשתה של הזמרת המנוחה, היל ביצעה גרסת כיסוי ל־‘Killing Me Softly’ לצד ווייקלף ז’אן, ובהמשך עברה לביצוע גרסת הפוג’יז לשיר.