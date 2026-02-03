לורן היל הובילה חגיגת סול בגראמי 2026 לזכרם של רוברטה פלאק וד'אנג'לו

לורן היל הובילה חגיגת סול בגראמי 2026 לזכרם של רוברטה פלאק וד'אנג'לו

לורן היל, זמרת הפוג’יז הובילה את “In Memoriam” – מחווה לאמנים שהלכו לעולמם במהלך השנה האחרונה.

/5

מהקול הבלתי ניתן לטעות שלה ועד להשפעתה המתמשכת על מוזיקת סול, ג’אז, R&B ופופ – השפעתה של רוברטה פלאק על תולדות המוזיקה היא בלתי ניתנת למדידה. מחוות הגראמי הזו משקפת את האהבה, הכבוד וההערכה שהיא ממשיכה לעורר ברחבי התעשייה.
הטקס התקיים באולם Crypto.com Arena בלוס אנג’לס (1 בפברואר) . לורן היל, זמרת הפוג’יז הובילה את “In Memoriam” – מחווה לאמנים ולאנשי תעשייה שהלכו לעולמם במהלך השנה האחרונה. היא פתחה בהתבוננות לאחור על תקופת עבודתה עם אייקון הניאו-סול המנוח ד’אנג’לו, בשיר המשותף ‘Nothing Even Matters’. השיר הוקלט כחלק מאלבום הסולו שלה משנת 1998, ‘The Miseducation of Lauryn Hill’, ובדבריה לקהל בטקס אמרה כי השניים מעולם לא זכו לבצע את השיר יחד על הבמה.

“מעולם לא הייתה לנו הזדמנות לעשות את זה יחד על הבמה. תפנו זמן לאנשים שאתם אוהבים כל עוד אתם יכולים,” אמרה, לפני שהציגה את הלהקה שלו, The Vanguard, ופתחה בביצוע. ד’אנג’לו נפטר באוקטובר, לאחר “מאבק ממושך ואמיץ” בסרטן הלבלב. הוא היה בן 51.

בהמשך הופעתה בטקס הצטרפו אל היל מספר כוכבי R&B, בהם לורין היל, ג’ון באטיסט, ליאון ברידג’ס, אלקסיה ג’יי, ללה האת’אוויי, אוקטובר לונדון, ג’ון לג’נד, צ’אקה קאן, ווייקלף ז’אן, מרקוס מילר, רפאל סאדיק. ואחרים. הם חלקו מחווה לאייקון מוזיקה נוסף שהלך לעולמו – רוברטה פלאק.

כוכבת ה-R&B והג’אז נפטרה בגיל 88 בפברואר בשנה שעברה. היא נודעה במיוחד בזכות להיטים כמו ‘The First Time I Ever Saw Your Face’, ‘Feel Like Makin’ Love’ ו־‘Killing Me Softly With His Song’. מותה הגיע לאחר מאבק של שלוש שנים במחלת ALS.

לזכר חייה ומורשתה של הזמרת המנוחה, היל ביצעה גרסת כיסוי ל־‘Killing Me Softly’ לצד ווייקלף ז’אן, ובהמשך עברה לביצוע גרסת הפוג’יז לשיר.

לורן היל הובילה חגיגת סול בגראמי 2026 לזכרם של רוברטה פלאק וד'אנג'לו

share
Like

0 אהבו את זה

share
Like

0 אהבו את זה

גלריית תמונות

שיתוף הפוסט

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

הכתבות המומלצות

המשך קריאה לפי סגנונות

כתבות נוספות
ביקורות נוספות
והפתעות נוספות
רק בניוזלטר שלנו

הצהרת נגישות

כל הזכויות באתר שמורות ליוסי חרסונסקי

website: Custom-Sites.com

רגע לפני יציאה - הכתבות המומלצות שלנו:

דילוג לתוכן