מהקול הבלתי ניתן לטעות שלה ועד להשפעתה המתמשכת על מוזיקת סול, ג’אז, R&B ופופ – השפעתה של רוברטה פלאק על תולדות המוזיקה היא בלתי ניתנת למדידה. מחוות הגראמי הזו משקפת את האהבה, הכבוד וההערכה שהיא ממשיכה לעורר ברחבי התעשייה.
הטקס התקיים באולם Crypto.com Arena בלוס אנג’לס (1 בפברואר) . לורן היל, זמרת הפוג’יז הובילה את “In Memoriam” – מחווה לאמנים ולאנשי תעשייה שהלכו לעולמם במהלך השנה האחרונה. היא פתחה בהתבוננות לאחור על תקופת עבודתה עם אייקון הניאו-סול המנוח ד’אנג’לו, בשיר המשותף ‘Nothing Even Matters’. השיר הוקלט כחלק מאלבום הסולו שלה משנת 1998, ‘The Miseducation of Lauryn Hill’, ובדבריה לקהל בטקס אמרה כי השניים מעולם לא זכו לבצע את השיר יחד על הבמה.
לורן היל הובילה חגיגת סול בגראמי 2026 לזכרם של רוברטה פלאק וד'אנג'לו