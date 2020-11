השיר מגיע תחת Loren Noyman ו- The Wind. לורן נוימן היא זמרת יוצרת ישראלית. אין בפואטיקה המוזיקלית סימן למוצאה. השלמות הפואטית-מוזיקלית של יוצרים מקומיים הכותבים באנגלית לעיתים מפתיעה באיכויותיה. לעולם משפט פותח כמו בשיר הזה לא יכול היה להישמע בעברית: ("הרוח חמה יותר עכשיו/ מכסה את גופי/ נחתתי על האדמה/ האם אני בטוחה?") כמו שהוא נשמע באנגלית: The wind is warmer now/ And it covers my body

?I’ve landed on the ground/ Am I safe

לורן נוימן בוחנת השפעת ההתאהבות עליה. האם התחושה הראשונה מבטיחה שככה זה ימשך? מדייקת את התחושות: "אני צעירה כמו הבוקר/ קשישה כמו הלילה/ יש משהו בעיניים האלה/ שמטביעות אותי האם זה נכון/ או שזה יגרום לי/ לאבד את דעתי?"

מצד אחד תחושה ראשונית שאומרת – זה זה מה שחיפשתי לכל חיי. מצד שני: החשש שמצב ההתמסרות העכשווית ייגמר. המאבק בין רגש לשכל. האם לסמוך על התחושות בלבד? אז כן, באנגלית זה נשמע הכי טבעי ואותנטי במנגינה ובטון של לורן נוימן.

המוסיקה נעה באפיק לא דרמטי, בעידון מלודי, בטון של התפקחות, תואמת את הקו הנרטיבי של הדוברת בלי לנסות לגרום למאזין להצטרף לשירה. זוהי סגולה של יוצר זמרת המצליחה לספר את עצמה ברמת אמינות גבוהה. העיבוד וההפקה – עקב בצד אגודל. לא פחות לא יותר. משאירים אותה בקווי המתאר הסגנוניים שלה.

לורן נוימן The Wind מילים

The wind is warmer now/ And it covers my body

