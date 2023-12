לזכרו של שיין מקגואן Fairytale of New York

המשפחה והחברים של שיין מקגואן שרים לזכרו Fairytale of New York. מקגואן שמת בגיל 65, היה סולנה של להקת הפאנק/פולק האגדית הפוגס במשך שנותיה הגדולות, אך פוטר ממנה בשל התמכרותו לאלכוהול וסמים – שעמה התמודד במהלך רוב שנותיו. בשנים האחרונות סבל ממספר בעיות בריאותיות, כולל דלקת במוח. מקגואן בלט בזכות יכולת כתיבת השירים יוצאת הדופן שלו. הוא תואר על ידי הניו יורק טיימס כ"אישיות הרסנית בצורה קיצונית ויוצר שירים שמילותיו ציירו דיוקנאות חיים של חיי המהגרים האיריים".

השיר הזה מספר את סיפורם של זוג אירים שמהגרים לאמריקה בתקווה לעשות זאת כבדרנים בניו יורק. סיפור "אגדת ניו יורק" מתרחש בערב חג המולד. זה אומר סוף טוב? – ממש לא. השניים האלה חסרי כל, החלומות שלהם מתפוררים. מצד שני – השיר במבטא אירי מודגש נשמע אלטרנטיבה משעשעת לעידוד בחג המולד.

שם השיר לקוח מהרומן A Fairytale of New York של JP Donleavy משנת 1961, שגם הוא מספר על אירי שמגיע לניו יורק, אבל העלילה שונה לחלוטין. המחבר אמר ל"דיילי מייל" ב-18 בדצמבר 2009: "טכנית יכולתי לנקוט בצעדים משפטיים בגין פיראטיות, אבל כפי שאני מכיר את שיין מקגואן – אני מאמין שאביו מעריץ של העבודה שלי – אז החלטתי לא לטרוח" הזמרים ב-"Fairytale of New York" הם שיין מקגואן, והסולנית האורחת קירסטי מקקול, זמרת פופ אנגלית ידועה בבריטניה

למי שנמאס ממוזיקת חג המולד קיטשית, זה השיר בשבילו. בני הזוג בשיר מתקוטטים לאורך כל הדרך ואין נס חג המולד. זו תזכורת שחג המולד לא מוחק את הבעיות שלנו.

לדברי מקגואן, סולן הפוגס, ,השיר נכתב אחרי שאלביס קוסטלו הימר שהוא ונגן הבנג'ו של הלהקה, ג'ם פייר, לא יצליחו להמציא דואט חג מולד מרופש. קוסטלו הוא מי שהפיק את Rum, Sodomy & The Lash אלבומו שלהפוגס מ-1985.

שיין מקגואן נולד ביום חג המולד, 1957. הוריו היו אירים שהיגרו לאנגליה, שם נולד שיין. הוא הזדהה כאירי וגדל בטיפררי על ידי דודתו עד גיל 6 כאשר חזר לאנגליה עם הוריו. כמו הדמות בשיר הזה, למקגואן הייתה בעיית שתייה חמורה, וכך גם לאביו. הוא נודע בתעלולים שיכורים על הבמה, ועד 1991 האלכוהוליזם שלו הותיר אותו מכור, חולה במצב מדרדר, והוא הודח מהלהקה, ובמקומו מונה ג'ו שטראמר מהקלאש. הפוגס התפרקו ב-1996 והוקמו מחדש ב-2001 עם מקגואן. הוא מת ב-30 בנובמבר 2023 בגיל 65 לאחר מאבק בדלקת המוח.

*** וידיאו: דצמבר 2023 – המשפחה והחברים של מקגואן בביצוע מחווה של השיר בטקס הלוויתו. עם הזמרים גלן הנסארד וליסה אוניל. שימו לב לנשיא אירלנד מייקל די היגינס בחזית.

לזכרו של שיין מקגואן Fairytale of New York

"Fairytale of New York" – Tribute to Shane MacGowan at Funeral, 2023"