חמישים שנה אחרי שיצא, השיר ממשיך לעורר ריגושים. ליאון ראסל מי שכתב את השיר. כבר אינו איתנו. הלך לעולמו לפני 4 שנים, והוא בן 74. ראסל היה מהבולטים שחיברו רוק עם בלוז ועם פסנתר ככלי מרכזי. ככזה הוא השפיע עמוקות על אלטון ג'ון הצעיר, אבל שלא כאלטון, הוא היה תמיד צעד אחד לפני הכוכבות. כישרון ענק שדי התפספס. אפילו את בלדת האהבה A Song For You רבים מכירים מקאברים של הקרפנטרס, הטמפטיישנס, ריי צ'ארלס, הרבי הנקוק, וילי נלסון, סימפלי רד.

ראסל כתב את השיר הזה לזמרת ריטה קולידג', אהבתו באותם ימים. הם נפגשו בסוף שנות ה -60 כאשר ראסל היה אחד מנגני הפסנתר המובילים וקולידג' החלה בקריירה של זמרת. ראסל כתב עליה שיר בשם "דלתא ליידי" אותו הקליט ג'ו קוקר בשנת 1969. היא שוב שמשה לו השראה ב "A Song For You", שמוצא אותו שר על הקשר העמוק שלהם כשהם היו לבד. זהו שיר אהבה מאוד אינטימי במיוחד בשורה: "I love you in a place where there's no space or time". קולידג' עצמה תיארה את השיר: "השיר הכי יפה שנכתב אי פעם".

ליאון ראסל שכתב שירים לאמנים שונים סיפר כי כיוון אותו לפרנק סינטרה: "קל לכתוב שיר בלוז אבל רציתי לכתוב שיר שסינטרה ירצה אולי לשיר, מה שמאוד מחייב".

ראסל כלל את השיר הזה באלבום הסולו הראשון שלו בשנת 1970, אך הוא לא שוחרר כסינגל. בשנת 1971 זכה לפופולריות של שני זמרים שונים מאוד: הקרונר אנדי וויליאמס וסנסציית ה- R&B דוני הת'אווי הזמרת ג'יי פ. מורגן הקליטה אף היא גרסה לשיר, והקרפנטרס הכניסו אותו לאלבומם מ -1972, שאף נקרא על שמו.

ריי צ'ארלס הוציא את גרסתו המצוינת לשיר בשנת 1993, הרבי הנקוק הקליט את השיר עם כריסטינה אגילרה לאלבומו Possibilities; וויטני יוסטון כללה ביצוע, בהפקת סטארגייט, באלבומה I Look To You משנת 2009 בעיבוד דיסקו

ביצוע נדיר (ראו וידיאו) ליאון ראסל, וילי נלסון וריי צ'ארלס – ברגעים מרוממי נפש.

(A Song For You – Leon Russell & Friends (1971

A Song For You – Willie Nelson, Ray Charles, Leon Russell

ליאון ראסל A Song For You מילים

I've been so many places in my life and time

I've sung a lot of songs, I've made some bad rhyme

I've acted out my life in stages

With ten thousand people watching

But we're alone now and I'm singin' this song for you

I know your image of me is what I hope to be, baby

I've treated you unkindly but girl can't you see

There's no one more important to me

So darling can't you please see through me

'Cause we're alone now and I'm singin' my song for you

You taught me precious secrets of the truth, withholdin' nothin'

You came out in front and I was hiding

But now I'm so much better so if my words don't come together

Listen to the melody cause my love's in there hiding

I love you in a place where there's no space or time

I love you for my life, ’cause you're a friend of mine

And when my life is over, remember when we were together

We were alone and I was singin' my song for you

I love you in a place where there's no space or time

I've loved you for my life, yes, you're a friend of mine

And when my life is over, remember when we were together

We were alone and I was singin' my song for you, yes

We were alone and I was singin' this song for you, baby

We were alone and I was singin' my song,

Singin' my song, singin' my song, singin' my song

Singin' my song

