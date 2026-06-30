ליאור שרעבי בא לך בגלים
מממ מממ מממ מממ
אהה אהה
עפה עלייך
כל הלב את פתחת
רק תאמיני
זו המלחמה שלך
ואין פה אף אחד מלבדך
אווו
זה בא לך בגלים
אל תיפלי לי
תחכי
את רואה הם לא רואים
כי זה ככה בחיים
איייי יהההה
את יודעת כבר.
תנסי, תגלי
ממ ממ ממ
תנסי,תגלי
ממ מממ ממ
הוו
זה בא לך בגלים
אל תיפלי, תחכי
את רואה, הם לא רואים
כי זה במעמקים
אוו
בא לך בגלים
אל תיפלי
תחכי
את יודעת כבר
את רואה הם לא רואים
כי זה במעמקים
אוו אווו היי
זה בא לך בגלים
אווו אוו אוו אוו
בא לך בגלים
אוווו אוו הייי
אל תפלי
תחכי
את יודעת כבר לבד
את גדולה עליו
ועלייך לפעמים
ואת חזקה מזה
אז תביני את זה
בחייך
תבלי
תכבדי
תעבדי
תיקרעי
תאמיני
תשתדלי לאהוב
שיהיה לך פה גם טוווווב
זה בא לך בגלים
אל תיפלי תחכי
את רואה הם לא רואים
כי זה במעמקים
אוווווו
את יודעת כבר
זה בא לך בגלים
אואואואוהו
זה בא לך
אואואואהו
זה בא לך בגלים
הוהוהו
הוהוהו
בא לך בגלים
אוו
בא לך בגלים
הוו
זה בא לך בגלים
אל תפלי תחכי
את רואה הם לא רואים
כי זה במעמקים
בא לך בגלים
אל תפלי תחכי
את יודעת כבר
את רואה הם לא רואים
כי זה במעמקים
אואואואו
זה בא לך בגלים
זה בא לך בגלים