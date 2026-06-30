ליאור שרעבי בא לך בגלים

ליאור שרעבי – בא לך בגלים

שיר שמייצג פופ עכשווי שמבוסס על תחושה ולא על סיפור. ההפקה הקצבית והקלילה מאזנת את הכובד הרגשי ומאפשרת לשיר לתפקד כהמנון אישי של חיזוק עצמי.

כתיבה ולחן: ליאור שרעבי הפקה מוסיקלית: אנדריי קרוס
3.5/5

"בא לך בגלים" של ליאור שרעבי הוא שיר שממוקם  בתוך עולם הפופ הישראלי העכשווי – עולם שבו חוויה רגשית אינה מוצגת כסיפור דרמטי עם התחלה וסוף, אלא כתנועה מתמדת של תחושות, אנרגיות ומצבי רוח. השיר מדבר על כאב רגשי לא כמשהו שמגדיר את האדם, אלא כמשהו שעובר דרכו בגלים – רגעים של הצפה ורגעים של שקט.
שרעבי שרה מצב תודעתי אין כאן עלילה במובן הקלאסי. השיר לא מתאר מערכת יחסים ספציפית או אירוע ברור, אלא מצב פנימי: "זה בא לך בגלים / אל תיפלי תחכי" –  משפט שמסכם את כל הרעיון. הכאב אינו קבוע אלא מחזורי. הוא מגיע, מציף, ואז נסוג. זהו מסר טיפולי כמעט, שמזכיר שיח של העצמה עצמית. במובן הזה, השיר מתפקד פחות כיצירה נרטיבית ויותר כטקסט מנטלי – משפטים שחוזרים שוב ושוב כדי ליצור תחושת הרגעה.
מצד אחד, יש כאן ניסוח שמנסה להיות מחזק וממקם בעמדת כוח:"את יודעת כבר לבד / את גדולה עליו" "ואת חזקה מזה", אבל מצד שני, חלק גדול מהשפה נשען על ניסוחים כלליים מאוד של העצמה נשית: "תאמיני", "אל תיפלי",
החזרה על המשפט "זה בא לך בגלים" היא גם הרעיון המרכזי וגם המבנה המוזיקלי של השיר. מבחינה פופית, זו בחירה יעילה מאוד: משפט אחד שמוטמע בזיכרון. אבל  החזרתיות הרבה (כולל ה"אההה", "אווו", "מממ") יוצרת תחושה של הארכה של רעיון אחד במקום פיתוח שלו. השיר כמעט לא מתקדם, אלא מסתובב סביב אותו רגש. זה מייצר אפקט דומה לגלים עצמם – חזרה מחזורית – אבל גם מרגיש מעט חד־ממדי.

ההפקה האלקטרונית והגרוב הקצבי נותנים לשיר אופי אחר מהטקסט. זה אינו שיר עצוב, אלא שיר רקיד. יש בו תחושת תנועה קדימה, כמעט כמו נסיעה רציפה.הקצב מיד־טמפו והאלמנטים הפאנקיים יוצרים ניגוד מעניין:
כאב רגשי מול סאונד קליל, אפילו משחרר. זה אחד היתרונות של השיר – הוא לא שוקע בתוך הדרמה שהוא מתאר.

ליאור שרעבי נשמעת  פחות כזמרת "דרמטית" ויותר כקול שמתווך חוויה. היא לא מנסה להישמע גדולה מהשיר, אלא חלק ממנו. זה מתאים לאופי המינימליסטי יחסית של הטקסט. החוזקה שלה היא ביצירת תחושת קרבה – כאילו מדובר בשיחה ישירה עם המאזינה, לא בהופעה מרוחקת.
"בא לך בגלים" הוא שיר שמייצג פופ עכשווי שמבוסס על תחושה ולא על סיפור. הוא לא מנסה להעמיק את הכאב אלא למסגר אותו כמשהו זמני, מחזורי וניתן לניהול. ההפקה הקצבית והקלילה מאזנת את הכובד הרגשי ומאפשרת לשיר לתפקד כהמנון אישי של חיזוק עצמי.
השיר נשאר בגבולות מאוד ברורים של ז'אנר העצמה נשית־פופית: אפקטיבי, קליט, אבל לא פורץ דרך בטקסט או בדימויים. כוחו נמצא בתחושה שהוא מייצר – לא במה שהוא מספר.

ליאור שרעבי בא לך בגלים

מממ מממ מממ מממ
אהה אהה
עפה עלייך
כל הלב את פתחת
רק תאמיני

זו המלחמה שלך
ואין פה אף אחד מלבדך
אווו
זה בא לך בגלים
אל תיפלי לי
תחכי
את רואה הם לא רואים
כי זה ככה בחיים

איייי יהההה
את יודעת כבר.
תנסי, תגלי
ממ ממ ממ
תנסי,תגלי
ממ מממ ממ

הוו
זה בא לך בגלים
אל תיפלי, תחכי
את רואה, הם לא רואים
כי זה במעמקים

אוו

בא לך בגלים
אל תיפלי
תחכי
את יודעת כבר
את רואה הם לא רואים
כי זה במעמקים
אוו אווו היי
זה בא לך בגלים
אווו אוו אוו אוו
בא לך בגלים

אוווו אוו הייי
אל תפלי
תחכי
את יודעת כבר לבד
את גדולה עליו
ועלייך לפעמים

ואת חזקה מזה
אז תביני את זה
בחייך
תבלי
תכבדי
תעבדי
תיקרעי
תאמיני
תשתדלי לאהוב
שיהיה לך פה גם טוווווב
זה בא לך בגלים
אל תיפלי תחכי
את רואה הם לא רואים
כי זה במעמקים

אוווווו
את יודעת כבר
זה בא לך בגלים
אואואואוהו
זה בא לך
אואואואהו
זה בא לך בגלים
הוהוהו
הוהוהו
בא לך בגלים
אוו

בא לך בגלים
הוו
זה בא לך בגלים
אל תפלי תחכי
את רואה הם לא רואים
כי זה במעמקים
בא לך בגלים
אל תפלי תחכי
את יודעת כבר
את רואה הם לא רואים
כי זה במעמקים

אואואואו
זה בא לך בגלים
זה בא לך בגלים

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