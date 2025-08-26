ליאל כהן כתב שיר קטן במילים, אבל עמוק מאוד ברגש. המשפט "הניחי את עינייך בעיניי" הוא קריאה לקרבה אמיצה. מבט עמוק בין שניים – כמו לומר: “תני לי לראות אותך באמת. בלי חומות.”

זו שורה מרכזית בשיר – לא רק בקצב, אלא גם במשמעות: היא מזמינה שיתוף בפחדים, לא רק באהבה. כהן שר חיבור רגשי שמתבסס לא על שמחה, אלא דווקא על שבריריות הדדית.- "אל תסתירי את מה שמפחיד אותך – תני לי לשאת את זה איתך." אולי הם הולכים יחד לתוך קשר עמוק ומפחיד – אל מעבר לנוחות הרגילה. "הניחי את עינייך בעיניי" – קריאה לאינטימיות עדינה ונכונות להיפגש בתוך שקט מנשק. פנימיות ופגיעות. "הניחי את פחדייך בפחדיי" – הזדהות משמעותית. הרצון לשאת את הפחד יחד, להרגיע דרך שיתוף.

"ולא נשמעה צעקה / גם בי נפלה שתיקה" – זו נקודת שיא רגשית,– ביטויי שתיקה שאינם רק אי-קול, אלא צעקה פנימית. השתיקה היא עצמה הסיפור, כאב שלא נצרך לבטא בקול.החיצוני – אין צעקה – כלומר: יש כאב, אבל הוא חנוק, מופנם, מושתק. ה"שתיקה" "נופלת" – כמו שמיכה כבדה שמכסה את כל התחושות. זה דימוי לא שגרתי — לרגש שהוא כבד, חונק.

השיר מדבר על גבולות של רגש שיודעים לעקוף מילים. האינטימיות כאן מוצגת בצורה הכי טהורה כששתיקה משוחררת, מאפשרת חיבור עוצמתי. השינוי ו"הולכים רחוק" מגיעים מתוך מגע בין פגיעויות, ולא מתוך דיבור.

זו הזמנה לשתיקה שמדברת, לצליל שאינו נשמע, אך מורגש בלב – שיר על להיתפש דרך העיניים, דרך השתיקה, דרך הפחדים שמתחברים.

מנגינה נגישה מונעת בקצב מיד-טמפו ובשירה מלאת רגש מעניקה סאבטקסט מוזיקלי עוצמתי לשיר. הופכת את השתיקה ל"זעקה מוזיקלית".

*** את השיר "נפלה שתיקה" ליאל כהן כתב בבוקר חמים אחד, על מכסה מנוע של האמר, באמצע מילואים בעזה. לא בדיוק המקום הצפוי לשיר חדש שמדבר על זוגיות, פחדים ואמון. למרות שהוא נכתב מדיאלוג פנימי, השיר מדבר דרך דמות של אישה , דמות שכהן לא הסתיר שכתובה בהשראת בת זוגו טל, שגם משתתפת בקליפ.

"נפלה שתיקה" הוא הסינגל השלישי מתוך אלבום הבכורה של כהן, שנכתב כולו בין החיים האזרחיים לשירות המילואים, והוקלט במחסן קטן במושב בית עזרא, בהפקתו של רועי בן שטרית.

ליאל כהן נפלה שתיקה תסריט: פיליפ אירוביץ' וליאל כהן בימוי: פיליפ אירוביץ' צילום ועריכה: פיליפ אירוביץ'

הניחי את עינייך בעיניי

הניחי את עינייך בעיניי

הסתכלי עמוק

הניחי את פחדייך בפחדיי

הניחי את פחדייך בפחדיי

הולכים רחוק

ולא נשמעה צעקה

גם בי נפלה שתיקה

הניחי את פחדייך בפחדיי

הניחי את פחדייך בפחדיי

הולכים רחוק

ולא נשמעה צעקה

גם בי נפלה שתיקה

ליאל כהן פייסבוק