השיר המוגש בסגנון EDM (Electronic Dance Music), משלב הפקה קצבית ועכשווית עם טקסטים שחושפים קונפליקט פנימי רגשי, ויוצר חוויה שהיא גם ריקודית וגם מהורהרת. ליזה אורמן שרה התפקחות מתוך כאב, כשהרחבה הופכת לזירת נפש – בין אגו, אהבה, חלומות ונפילות.

"אחרי המסיבה נשכבתי במיטה / כולי בריח שלך" הרגע ל השקט שלאחר סערה – תחושת ה"ריח שלך" מסמלת הישארות של הזיכרון למרות הסיום. הדוברת מתלבטת אם הייתה תמימה, אם הייתה שווה ההזדמנות – תגובה פנימית כואבת. "מראה שעל הקיר / משלמת את המחיר". המראה – סמל לחשבון נפש, עימות עם העצמי, תחושת ניצול או חוסר ניסיון מול עולם קשוח.

"שאלתי את עצמי איך מתקנים את המצב" – המעבר מהקשר הרומנטי לניסיון לתקן את החיים עצמם. חיפוש אחרי הקשבה ותמיכה בעולם רועש – הליכה בעיר כסמל לזרות ובדידות.

"גברת עם חלום אמרה רוצה לשיר / נו כמה כבר נמאס לי להסביר" – דמות שמנסה לחלום בתוך עולם ציני ומצמצם. בסביבה שמקטינה ("תורידי פרופיל") – רצון לפרוץ החוצה.

"אם את חושבת לעזוב תגידי מי את / האגו מסובב אותנו כל הלילה". זהו עימות פנימי – האגו הופך לדמות שלישית במשולש עם העצמי והלילה. "לעבוד הלילה כל הלילה" – קוראת לעשות עם עצמה משהו במקום לברוח.

אורמן שרה קונפליקט – בין רגש להיגיון, בין רצון להישאר לבין הצורך ללכת, אישה שמבינה שנמאס לה להסביר את עצמה לעולם, שמאמינה שבנפילה יש צמיחה.

זהו פסקול של אישה שלא מוותרת על עצמה, שמחפשת אור בתוך החושך, ומבינה שבין כל ההתרסקויות – יש תנועה, צמיחה ואולי גם אמת.

מוסיקלית, אורמן מגיעה לרחבת ריקודים, שבה הקצב יכול להיות מגן, גם מפתח לשחרור. ההפקה האלקטרונית הקצבית שואבת מהעולמות של הדאנס פופ האלקטרוני. הקצב הדחוס והסינתים המלוטשים יוצרים אווירה של תנועה מתמדת – חיצונית ופנימית. האם הניגוד בין הביטים המרקידים לבין הטקסט הפנימי והמתלבט מחלישים הרובד הרגשי בשיר? מחזקים? אשאיר את התשובה למאזינים?

ליזה אורמן כל הלילה

בית 1: אחרי המסיבה נשכבתי במיטה כולי בריח שלך

ישבנו על הבר חושבת עם עצמי האם הייתי צריכה

לתת עוד הזדמנות למרות שזו טעות אני לא מכורה לאיזה שטות

מראה שעל הקיר משלמת את המחיר נו מי הכי הכי תמימה בעיר

פזמון : כל הלילה מנסה לזכור את כל הפעמים שאמרו לי

מלמעלה שזה הכל מכתוב אולי הכי חשוב ליפול

בית 2: אחרי המסיבה שאלתי את עצמי איך מתקנים את המצב

הולכת כל היום בעיר ומחפשת מי יקשיב לי עכשיו

אמרו יותר מדי תורידי קצת פרופיל

בינינו אף אחד כבר לא יכיל

גברת עם חלום אמרה רוצה לשיר

נו כמה כבר נמאס לי להסביר

פזמון : כל הלילה מנסה לזכור את כל הפעמים שאמרו לי מלמעלה שזה הכל מכתוב אולי הכי חשוב ליפול

בית 3:

אם את חושבת לעזוב תגידי מי את האגו מסובב אותנו כל הלילה

אם את יודעת שבסוף הכל יגיע תתחילי לעבוד הלילה כל הלילה

אם את חושבת לעזוב תגידי מי את האגו מסובב אותנו כל הלילה

אם את יודעת שבסוף הכל יגיע תתחילי לעבוד הלילה כל הלילה