השיר מתבסס על ביט אלקטרוני בהשראת שנות ה־80, ומשלב את סגנון השירה העוצמתי והמוכר של גאגא עם מלודיות הראפ הישירות והבלתי מתנצלות של האמנית מפלוריד

ליידי גאגא ודואצ'י משתפות פעולה בסינגל חדש Runway שנכתב עבור פסקול הסרט The Devil Wears Prada 2

השיר מתבסס על ביט אלקטרוני בהשראת שנות ה־80, ומשלב את סגנון השירה העוצמתי והמוכר של גאגא עם מלודיות הראפ הישירות והבלתי מתנצלות של האמנית מפלוריד

/5

שיתוף הפעולה החדש נחשף לראשונה מוקדם יותר השבוע, כאשר הוצג בטריילר האחרון של הסרט – סרט ההמשך המצופה לקומדיה משנת 2006 בכיכובן של מריל סטריפ, אן האטוויי ואמילי בלאמט. זו הפעם הראשונה שבה ליידי גאגא, זוכת 16 פרסי גראמי, ודואצ'י, הראפרית והזמרת האמריקאית זוכת זוכת שני פרסי גראמי, משתפות פעולה.

השיר מתבסס על ביט אלקטרוני בהשראת שנות ה־80, ומשלב את סגנון השירה העוצמתי והמוכר של גאגא עם מלודיות הראפ הישירות והבלתי מתנצלות של האמנית מפלורידה.
“אני מרגישה חופשייה, אני מרגישה לגמרי אני / תשנאו כמה שתרצו, אבל אני מסוכנת / הלשון שלכם תישרף מהתה הזה,” שרה גאגא בבית הפתיחה, לפני שהשתיים מתאחדות לפזמון מלא אנרגיה:
“מיום שני עד ראשון / אני יכולה להפוך רחבת ריקודים למסלול דוגמנות / תגבירו, תסתובבו / מיום שני עד ראשון.”

ליידי גאגא ודואצ'י משתפות פעולה בסינגל חדש Runway

