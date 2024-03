ליידי גאגא שרה ג'אז בלאס וגאס

לאס וגאס מחזרת אחרי ליידי גאגא. הזמרת זוכת הגראמי והאוסקר חשפה סיבוב נוסף של Jazz & Piano הקיץ. ההופעות מתוכננות מה-19 ביוני וה-6 ביולי באמפיתיאטרון MGM Grand's Dolby Live. סרטון הפרומו מציג קטעים מתוכניות קודמות שבהן נראית גאגא מבצעת גרסאות לשירים בתלבושות מסנוורות, החל מטוקסידו נוצץ ועד לשמלה ורודה מנוצה מוגזמת.

בשנת 2018, גאגא הופיעה לראשונה במופע "ג'אז ופסנתר" בשתי הופעות בווגאס, שכלל גם קונצרט פופ שכותרתו Enigma. המופעים האחרונים של Enigma התרחשו ב-2019 במהלך סוף השבוע של ערב השנה החדשה.

הסט האחרון של מופעי הג'אז שלה התקיים בסתיו האחרון כחלק מהרצה של שלושה ימים באוקטובר.

הפקות הפופ הקודמות שלה לא אפשרו לחזות את המעבר שלה לג'אז, ואז הגיעו והקונצרטים האינטימיים שלה לצד הזמר טוני בנט. הםהרגישו כאילו אנחנו מציצים לסיפור אהבה אפלטוני שחשף את הפאן הג'אזי המלהיב שלה במיוחד בסטנדרטים של ג'אז קלאסי. כבר בשנת 2014, במהלך מסע הפרומו לתקליט הג'אז הראשון שלה עם בנט, Cheek To Cheek, גאגא התגלתה מחדש בשיא הכישרון המוזיקלי שלה.

"אני זוכה לחזור לשורשים שלי", אמרה גאגא בראיונות "התחלתי לשיר ג'אז כשהייתי בת 13… הג'אז היה פעם מוזיקת הפופ של אמריקה. אלה שירי הפופ המפורסמים ביותר בכל העולם. הם בוצעו שוב ושוב ושוב… אני באמת רוצה לחשוף מעריצים צעירים ככל שאני יכולה לג'אז. זה משהו שריפא את הנשמה שלי בגיל צעיר, ואני מקווה שהם יאהבו את זה כמוני".

במהלך החלפות התלבושות המעוטרות שלה במופע "ג'אז ופסנתר", שני מסכים גדולים מקבילים הציגו צילומים בשחור-לבן של גאגא זוהרת נפתחת על אהבתה הנצחית לג'אז. היא מזכירה לקהל שהוא לא רק נוכח בהופעה של שלה, אלא כפי שהיא ניסחה – "צורך עיבוד מחדש של ההיסטוריה". לדבריה, היופי של מוזיקת הג'אז הוא ביכולת שלה להתקיים בדרכים שונות, להחליף צבעים כזיקית. זה תלוי במוזיקאי או בהרכב המנגן לדמיין מחדש את הקלאסיקות האלה בצורה שהם מוצאים לנכון – אבל רק לאחר שהם שולטים בהבנת המקורות.

מיותר לציין שליידי גאגא היא קוסמת ג'אז. הכוח שלה לשנות ללא מאמץ את המנגינות הנצחיות האלה כדי להתאים למצב הרוח שלה ולטווחי קולה שובה לב. כמה מהסטנדרטים שגאגא שרה כללו את "Let's Do It (Let's Fall in Love)" של קול פורטר, "Do I Love You" ו-"You're the Top". היא גם שרה את "Mambo Italiano", אשר נוצר בהשראת תפקידה כפטריציה רג'יאני ב-House of Gucci, כמו גם את "Rags to Riches" של בנט. כמה מהמועדפים האישיים שלי בביצועים שלה הם "I Can't Give You Nothing But Love", "New York, New York" ו-"Bang Bang (My Baby Shot Me Down)".

היום זוהי ליידי גאגא, הבחורה האיטלקיה מניו יורק (בשמה המקורי סטפני ג'ואן אנג'לינה ג'רמנוטה) שמאוהבת בג'אז. זמרת-יוצרת מבריקה עם מתנה נדירה להפוך את הג'אז להצגה אישית סוחפת. גאגא טווה רשת מופלאה של אפשרויות, ומאפשרת לקהל לצלול לעולם בידורי שתפור על כולם. זה היופי של מוזיקת ג'אז, היא אמרה. וזה היופי של ליידי גאגא.

ליידי גאגא שרה ג'אז בלאס וגאס

ליידי גאגא טוני בנט – אהבה למכירה

Lady Gaga Jazz & Piano Facebook